Básquet: La Liga Argentina comienza con Atenas de Córdoba como protagonista

Sábado 14/10 Atenas de Córdoba vs Sportivo Suardi Domingo 15/10 GEPU de San Luis vs Jáchal BC Independiente BBC vs Villa San Martín Rivadavia Básquet vs Amancay de La Rioja Lunes 16/10 Atenas de Córdoba vs San Isidro Barrio Parque vs Sportivo Suardi Martes 17/10 GEPU de San Luis vs Amancay de La Rioja Montmartre vs Villa San Martín Rivadavia Básquet vs Jáchal BC Miércoles 18/10 Atenas de Córdoba vs Deportivo Norte Barrio Parque vs San Isidro Independiente BBC vs Sarmiento de Resistencia Viernes 20/10 Barrio Parque vs Deportivo Norte Montmartre vs Sarmiento Sábado 21/10 Echagüe de Paraná vs Colón de Santa Fe Lunes 23/10 Rivadavia Básquet vs Salta Basket San Isidro vs Independiente BBC Martes 24/10 Villa San Martín vs Barrio Parque Miércoles 25/10 Amancay vs Echagüe de Paraná Deportivo Norte vs Montmartre GEPU de San Luis vs Salta Basket Sarmiento de Resistencia vs Barrio Parque Sportivo Suardi vs Independiente BBC Jueves 26/10 Villa San Martín vs Atenas de Córdoba Viernes 27/10 Amancay vs Colón de Santa Fe Deportivo Norte vs Independiente BBC Jáchal BC vs Echagüe de Paraná San Isidro vs Montmartre Sábado 28/10 Sarmiento de Resistencia vs Atenas de Córdoba Domingo 29/10 Jáchal Bc vs Colón de Santa Fe Sportivo Suardi vs Montmartre Martes 31/10 Echagüe de Paraná vs Villa San Martín Miércoles 01/11 Atenas de Córdoba vs Amancay de La Rioja Jueves 02/11 Colón de Santa Fe vs Villa San Martín Viernes 03/11 Atenas de Córdoba vs Jáchal BC Barrio Parque vs Amancay Montmartre vs Rivadavia Básquet Domingo 05/11 Barrio Parque vs Jáchal BC Independiente BBC vs Rivadavia Básquet Martes 07/11 Atenas de Córdoba vs Salta Basket Independiente BBC vs GEPU de San Luis Jueves 09/11 Barrio Parque vs Salta Basket Montmartre vs GEPU de San Luis Sábado 11/11 Amancay vs Jáchal BC Domingo 12/11 Echagüe de Paraná vs Sarmiento de Resistencia Lunes 13/11 Jáchal BC vs Independiente BBC Martes 14/11 Colón de Santa Fe vs Sarmiento de Resistencia Miércoles 15/11 Amancay vs Independiente BBC Viernes 17/11 Salta Basket vs Independiente BBC Lunes 20/11 GEPU vs Rivadavia Básquet

FIXTURE CONFERENCIA SUR

Lunes 16/10

Quilmes de Mar del Plata vs Unión de Mar del Plata



Martes 17/10

Deportivo Viedma vs Pico FC

Tomás de Rocamora vs Pergamino Básquet



Jueves 19/10

La Unión de Colón vs Pergamino Básquet

Villa Mitre vs Pico FC



Viernes 20/10

Atlético Pilar vs Lanús



Sábado 21/10

Provincial de Rosario vs Pergamino Básquet



Lunes 23/10

Deportivo Viedma vs Ameghino de Villa María

La Unión de Colón vs Ciclista Juninense

Atlético Pilar vs Hispano Americano

Provincial de Rosario vs Racing de Chivilcoy



Martes 24/10

Quilmes de Mar del Plata vs Gimnasia de La Plata



Miércoles 25/10

Lanús vs Hispano Americano

Provincial de Rosario vs Ciclista Juninense

Tomás de Rocamora vs Racing de Chivilcoy

Unión de Mar del Plata vs Gimnasia de La Plata

Villa Mitre vs Ameghino de Villa María



Viernes 27/10

La Unión de Colón vs Racing de Chivilcoy

Racing de Avellaneda vs Hispano Americano

Tomás de Rocamora vs Ciclista Juninense



Domingo 29/10

Gimnasia de La Plata vs Hispano Americano

Pergamino Básquet vs Quilmes de Mar del Plata

Pico FC vs Provincial de Rosario



Lunes 30/10

Racing de Avellaneda vs Lanús



Martes 31/10

Ameghino de Villa María vs Provincial de Rosario

Pergamino Básquet vs Unión de Mar del Plata

Pico FC vs Tomás de Rocamora

Racing de Chivilcoy vs Quilmes de Mar del Plata



Jueves 02/11

Ameghino de Villa María vs Tomás de Rocamora

Ciclista Juninense vs Quilmes de Mar del Plata

Gimnasia de La Plata vs Pergamino Básquet

Pico FC vs La Unión de Colón

Racing de Chivilcoy vs Unión de Mar del Plata



Sábado 04/11

Ameghino de Villa María vs La Unión de Colón

Ciclista Juninense vs Unión de Mar del Plata

Hispano Americano vs Pergamino Básquet

Provincial de Rosario vs Deportivo Viedma

Racing de Avellaneda vs Atlético Pilar



Lunes 06/11

Gimnasia de La Plata vs Racing de Chivilcoy

Lanús vs Pico FC

Provincial de Rosario vs Villa Mitre

Tomás de Rocamora vs Deportivo Viedma



Miércoles 08/11

Hispano Americano vs Racing de Chivilcoy

La Unión de Colón vs Deportivo Viedma

Lanús vs Ameghino de Villa María

Racing de Avellaneda vs Pico FC

Tomás de Rocamora vs Villa Mitre



Viernes 10/11

La Unión de Colón vs Villa Mitre

Atlético Pilar vs Pico FC

Racing de Avellaneda vs Ameghino de Villa María



Domingo 12/11

Gimnasia de La Plata vs Provincial de Rosario

Atlético Pilar vs Ameghino de Villa María



Martes 14/11

Gimnasia de La Plata vs La Unión de Colón

Hispano Americano vs Provincial de Rosario

Pico FC vs Unión de Mar del Plata

Villa Mitre vs Racing de Avellaneda



Jueves 16/11

Ameghino de Villa María vs Unión de Mar del Plata

Deportivo Viedma vs Racing de Avellaneda

Hispano Americano vs La Unión de Colón

Pico FC vs Quilmes de Mar del Plata

Villa Mitre vs Atlético Pilar



Sábado 18/11

Ameghino de Villa María vs Quilmes de Mar del Plata

Deportivo Viedma vs Atlético Pilar

Gimnasia de La Plata vs Ciclista Juninense

Villa Mitre vs Lanús



Lunes 20/11

Deportivo Viedma vs Lanús

Gimnasia de La Plata vs Tomás de Rocamora

Hispano Americano vs Ciclista Juninense



Miércoles 22/11

Hispano Americano vs Tomás de Rocamora