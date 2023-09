El nivel de actividad económica retrocedió 1,3% en julio

El nivel de actividad económica retrocedio en julio 1,3% respecto a igual mes del año pasado, fuertemente influenciada por la sequía / Foto archivo: Pepe Mateos

#DatoINDEC

La actividad económica cayó 1,3% interanual en julio de 2023 y creció 2,4% respecto de junio https://t.co/1dIq0jseML pic.twitter.com/R4nGIRoJII — INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 26, 2023

En julio bajaron las ventas en supermercados Las ventas en los supermercados durante julio bajaron 2,5% en relación a igual mes del año pasado, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



Por su parte, en los autoservicios mayoristas durante julio retrocedieron 3,2%, mientras que en los grandes centros de compra o shoppings las ventas marcaron una suba de 10,2%.



En lo que respecta al cotejo con el mes previo, las ventas en los supermercados durante julio marcaron una leve suba de 0,1% respecto a junio, en la medición a valores constantes, con lo que el acumulado del año arrojó un crecimiento del 0,8%.



En tanto, en los mayoristas, la suba de julio respecto a junio fue del 0,9%, con un acumulado positivo de 1,8% para los primeros siete primeros meses del corriente año.



En cuanto a las ventas en los grandes centros de compra las ventas de julio se ubicaron 10,2% por encima de la del mismo mes del 2022, 10,7% arriba de las de junio pasado y un acumulado positivo de 12,3% en lo que va del año.



Las ventas totales en los supermercados a precios corrientes, para julio, sumaron 2.669,4 millones, lo que representó un incremento de 111,5% respecto al mismo mes del año anterior, contra una inflación del 113,4%, informó el Indec.



En las ventas totales a precios corrientes, los grupos de artículos con los aumentos más significativos respecto al mismo mes del año anterior fueron: “Verdulería y frutería”, 164,1%; “Bebidas”, 135,9%; “Alimentos preparados y rotisería”, 133,3%; y “Panadería”, 123,8%.



Las ventas a precios corrientes realizadas en efectivo representaron el 24,9% del total de las operaciones, mientras que las efectuadas con tarjetas de débito sumaron el 32,2% y con tarjeta de crédito el 36,5%.



Las jurisdicciones donde se registraron las subas más importantes, en términos de variación porcentual, de las ventas a precios corrientes fueron: Tierra del Fuego, 130,9%; Entre Ríos, 128,2%; Santa Fe, 127,5%; Neuquén, 120,8%; y Jujuy, con 119,8%, siempre contra una inflación del 113,4%.



En los autoservicios mayoristas las ventas totales a precios corrientes sumaron en julio .660,8 millones, lo que representó un incremento de 110,6% respecto al mismo mes del año anterior.



Los grupos de artículos con los aumentos más significativos respecto al mismo mes del año anterior fueron Indumentaria, calzado y textiles para el hogar, 449,9%; Electrónicos y artículos para el hogar, 187,6%; Verdulería y frutería, 177,9%; Lácteos, 136,7%; y Panadería, 131,2%.



En este canal, las ventas en efectivo representaron el 34,1% del total, mientras que las efectuadas mediante tarjeta de débito significaron el 23 % y las realizadas con tarjeta de crédito 23%.



En tanto, los "shoppings" la Ciudad de Buenos Aires concentraron el 31,7% de las ventas, y un nivel similar presentaron los 24 partidos del Gran Buenos Aires.



En tercer lugar se ubicó la Región Pampeana, con el 20%; seguido por Cuyo, con el 6,7%; las provincias del Norte, con el 5,4%; y la Patagonia, con el 4,5%.

El nivel de actividad económica retrocedió en julio 1,3% respecto a igual mes del año pasado, fuertemente influenciada por la sequía, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).Respecto a junio pasado, elregistró en julio una suba del 2,4%, con lo que el acumulado de los siete primeros meses del corriente año refleja una merma de 1,8%.Con relación a igual mes del año pasadoLas rubros más destacados fueron, con un alza del 7,1% interanual (ia), seguido por, con un crecimiento del 20,5%, y, con un alza del 1 %.Otras subas se anotaron en, con el 2,3%;, 2,5%;, 1,8%; y3,5%.Por el contrario, cinco sectores de actividad registraronen la comparación interanual, entre los que se destacaron Agricultura y ganadería, con una merma del 14%, debido al impacto de la sequía; y el rubro Industria manufacturera, con una baja interanual de 3,7%.La baja verificada enfue la de mayor incidencia negativa en el índice, detalló el Indec.Otras bajas se anotaron en distribución de, con el -0,4%;, -0,7%; Impuestos netos, -3,5%.Con el resultado negativo desuman cuatro meses consecutivos con números en rojo, tras una primera etapa -el primer trimestre del año- con guarismos positivos.Enel nivel de actividad subió 2,9%; en, 1,5%; y en, 1,4%.En tanto, en abril se verificó una baja de 0,4%; en mayo un retroceso de 1,3%; en junio un rojo de 1,9%; y en julio una merma de 1,3%.En el sector industrial el Indec consultó a los empresarios cuáles son sus expectativas hasta octubre inclusive, y el 33,6% de los entrevistados estimó que la demanda interna caerá, contra un 19,5% de los consultados que anticipó una mejora, mientras que el restante 46,9% no advirtió mayores cambios.En lo que hace a las, el 30,8% de los consultados anticipó una merma hasta octubre, frente a un 16% que previó una mejora, y un 53,2% que asegura que no habrá variantes.En este contexto, el 34,1% anticipó una disminución de sus, frente a un 17,9% de los consultados que previó un aumento, mientras que el restante 48,1% no vislumbró mayores modificaciones.En cuanto al sector de la, los empresarios consultados por el Indec que se dedican mayoritariamente a la obra privada, el 34,4% anticipó una disminución en el nivel de actividad frente a un 9,4% que anticipó una suba, mientras que el restante 56,2% no previó cambios.En tanto, entre los que se dedican mayormente a realizar, el 39,6% anticipó una disminución, frente a un 12,6% que consideró que aumentará hasta octubre inclusive, mientras que el restante 47,8% no previó cambios.Según el proyecto deenviado por el Ministerio de Economía al Congreso, este año el PIB caerá 2,7%, un poco por debajo del 3% que estiman las consultoras privadas.Sin embargo, para el 2024, la cartera que dirige Sergio Massa, estimó una recuperación del 2,5%, superadas las condiciones climáticas negativas que afectan al campo, y la mayor producción del sector de gas y petróleo de Vaca Muerta.