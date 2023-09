El Museo Británico quiere recuperar objetos robados de sus colecciones

El museo también está trabajando con la Policía Metropolitana de Londres en la recuperación mientras supervisa el mercado del arte / Foto: 123RF

El Museo Británico presentó este martes unay para lograrlo publicó fotografías de objetos similares, como una pulsera de oro, un anillo grabado o un collar decorado con cierres en forma de cabezas de león.La institución también pidió a todo aquel que "crea que está o ha estado en posesión de objetos pertenecientes al Museo Británico, o que pueda tener alguna información" que pueda ayudarle, que se ponga en contacto e informó que, hasta el momento, "y deberán ser devueltos en breve".A través de un comunicado consignado por la agencia de noticias AFP, el Museo indicó que inscribió los objetos robados en el Registro de Obras de Arte Perdidas,, coleccionistas, aseguradoras e incluso fuerzas policiales.En los últimos años, precisó su presidente George Osborne y la situación provocó la renuncia del director del museo, Hartwig Fischer, el 25 de agosto.Las piezas robadas son pequeños objetos que no estaban expuestos y que se guardaban en las reservas del museo.Se trata, pero, siguiendo el consejo de expertos, el museo no los identifica ni los describe con precisión.Entre los 2.000 objetos recuperados, se incluyen joyas de oro y gemas de piedras semipreciosas y vidrio que datan del siglo XV a. C. y posteriores.Si bien no se dan detalles sobre los 60 objetos que se han recuperado hasta el momento y los 300 más que se esperan, es posible que algunos de ellos puedan ser devueltos a través del autor del presunto robo o de personas ajenas que lo denunciaron y esto deja alrededor de 1.600 objetos por recuperar.La nueva página web del Museo Británico no registra detalles de los artículos perdidos sino simplemente "los tipos de objetos que faltan", esto incluye fotografías, para que el público pueda "identificar mejor si pudieron haber estado en contacto con algún artículo robado".Un portavoz del Art Loss Register, que gestiona la base de datos de arte robado más grande del mundo, explicó a The Art Newspaper que. Esto puede ocurrir de dos maneras: "Ya sea vendiendo a través de canales donde se hacen menos preguntas" o "destruyendo la pieza".En el caso de las joyas del Museo Británico, la identificación de artículos específicos podría aumentar las posibilidades de que sus poseedores "fundieran la montura de oro" para obtener el valor residual sin ser detectados.El propio Art Loss Register registra elementos conocidos que han desaparecido del Museo Británico, pero esta información sólo es accesible para el comercio de antigüedades y joyería, no para el público en general.y se cree que los registros de algunos de los objetos que se han perdido están incompletos: no están fotografiados ni descritos en su totalidad. De hecho, esto puede explicar por qué el ladrón atacó estos artículos en particular. La falta de registros detallados también puede explicar en parte la renuencia del museo a publicar detalles de cualquier pérdida individual.Un panel compuesto por especialistas, como James Ratcliffe, director del Registro de Pérdidas de Arte, y Lynda Albertson, directora de la Asociación para la Investigación de Crímenes contra el Arte, con sede en Roma, está abocado a la tarea de identificación y recuperación de las antigüedades perdidas.Los otros 12 miembros son principalmente especialistas en gemas y joyas antiguas y las reuniones se llevarán a cabo en Londres, pero se espera que algunos miembros participen de forma remota.El museo también está trabajando con la Policía Metropolitana de Londres en la recuperación mientras supervisa el mercado del arte.