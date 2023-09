Palmeiras calienta el juego de ida ante Boca

Gustavo Gómez, capitán y emblema del Palmeiras | Foto IG gustavogomez462

El defensor y capitán de Palmeiras de Brasil, Gustavo Gómez, aseguró que el partido de ida por las semifinales de la Copa Libertadores ante Boca Juniors, programado para el próximo jueves en La Bombonera, será "clave" y calificó al cruce como "un choque de gigantes""Será un partido muy duro, de eso no hay duda, es un choque de gigantes. Creo que el partido de ida será clave. Estamos muy concentrados, trabajando muy duro para lograr un resultado positivo en Buenos Aires. Luego intentaremos eliminarlos frente a nuestros propios seguidores", remarcó Gómez en una entrevista concedida al sitio oficial de la FIFA.Gómez también elogió a Jorge Almirón, a quien tuvo como entrenador en su etapa como futbolista de Lanús: "Tiene un estilo de juego realmente bueno, además Boca tiene grandes jugadores que han tenido carreras realmente buenas e importantes. Creo que Boca, como Palmeiras, es un club enorme, un club muy importante, con muchos títulos y mucha afición", apuntó Gómez.Por último, habló su frustrado pase a Boca, en 2018, con Guillermo Barros Schelotto como entrenador: "Estaba todo preparado, estábamos listos para firmar, pero cuando fui a firmar el contrato hubo algunas pequeñas cosas que no nos gustaron"."El destino quería que me uniera al Palmeiras. Estuvo cerca de suceder, pero gracias a Dios el destino me trajo a Palmeiras", indicó el aguerrido defensor paraguayo.Boca y Palmeiras jugarán el primer partido de semifinales el próximo jueves en La Bombonera y la revancha será una semana después en el Allianz Parque de San Pablo.