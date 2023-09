Según la autopsia, el hombre hallado muerto en Palermo no se ahogó / Foto: Victoria Gesualdi

Otros estudios relevantes serán los "toxicológicos" sobre las muestras de sangre y orina extraídas a la víctima.

Todavía no identificaron al cadáver / Foto: Victoria Gesualdi

Sobre el cadáver encontrado

Los pesquisas analizaban las cámaras de seguridad de la zona que pudieron haber captado el momento en el que el hombre ingresaba a la plaza y, en ese caso, si estaba solo o se hallaba con alguien.

El hombre de entre 35 y 40 años hallado muerto el pasado lunes en un lago de los bosques del barrio de Palermo ni presentaba lesiones, pero la autopsia no pudo identificar aún la causa precisa de su deceso, mientras que los peritos trabajan en intentar recomponer sus huellas dactilares para identificarlo, informaron este martes fuentes judiciales y policiales.El Cuerpo Médico Forense (CMF) le remitió en la mañana de este martes al fiscal de la causa, Matías Di Lello, un adelanto de las conclusiones preliminares de la autopsia practicadaSegún fuentes de la investigación, los médicos forenses le informaron al titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 53 que, tal como habían visto el pasado lunes los peritos de la Unidad Criminalística Móvil (UCM), el cuerpo no presentaba ningún tipo de lesión.A su vez,Los médicos detectaron un "edema encefálico difuso", aunque para tener precisiones sobre el mismo se deberá esperar un examen histopatológico, el cual demora entre 20 a 30 días para la obtención de un resultado.Los voceros indicaron que este edema encefálico difusoAdemás,"No se puede descartar una muerte vinculada al abuso de alguna sustancia", dijo a Télam esa fuente consultada.En tanto, el hombre, que aparenta tener entre 35 y 40 años, aún no pudo ser identificado, entre otras razones porque las yemas de sus huellas dactilares estaban deterioradas por su permanencia en el agua.Por ello,uno en la espalda con un diseño de un escorpión o similar y un toro en el brazo izquierdo.Asimismo, si bien no tenía ningún tipo de documento, entre sus ropas fueron recuperadas dos tarjetas SUBE para transporte público que estaban siendo analizadas para saber si están registradas a nombre de alguien, aunque ello no significa que le pertenezcan a la víctima.El cadáver, el mismo sitio donde el 30 de agosto último fue asesinado de una puñalada durante un asalto el ingeniero civil Mariano Barbieri.Ante un llamado a la central de emergencias 911,que fue revisado por peritos de la UCM de la Policía de la Ciudad, que establecieron que llevaba entre 8 y 12 horas de fallecido.La víctima vestía short bordó, remera negra, una campera polar, medias y zapatillas, además de un barbijo celeste, según describieron las fuentes.Entre los elementos que se hallaron hay un cigarrillo armado y en una bolsita con una sustancia vegetal, que los investigadores creen que puede ser de tabaco o marihuana.Además, los pesquisasDe hecho,ya que los pesquisas lograron establecer el camino que realizó el presunto homicida y, luego, identificarlo., aunque sí se incrementó la iluminación tras el asesinato de Barbieri.La causa, a cargo del fiscal Di Lello, está caratulada por el momento como "averiguación causales de muerte dudosa".