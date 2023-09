La justicia rusa confirmó la condena al opositor Navalny a 19 años de prisión

A pesar de la condena, Amnistía Internacional denuncia "graves irregularidades" en el proceso / Foto: AFP.

La Justicia de Rusia rechazó los recursos presentados por la defensa del opositor rusoy ratificó la condena a 19 años de prisión por delitos de "extremismo"., declaró el juez, tras una audiencia en la que el opositor compareció por videoconferencia desde la cárcel, informó la agencia de noticias AFP.Si bien la Justicia cambió algunas expresiones de la sentencia, como que Navalny es un "reincidente particularmente peligroso", las modificaciones no tienen ninguna incidencia a nivel legal, replicó el medio ruso Interfax.Navalny fue condenado a comienzos de agosto pasado a 19 años de prisión por cargos relacionados con las actividades del llamado, de acuerdo con autoridades rusas., donde había estado recuperándose de un envenenamiento que él y los gobiernos occidentales atribuyeron al servicio de seguridad del presidente Vladimir Putin, algo que el Kremlin negó.Actualmente,, en los cuales sigue denunciando la política del Kremlin y su ofensiva en Ucrania., y miles de ciudadanos comunes también resultaron procesados, en particular por haber denunciado la invasión.Navalny, queen lo que rotuló de "la guerra más estúpida y sin sentido del siglo XXI"., en el que no se permitió la entrada de periodistas a la sala, quienes tuvieron que ver el juicio a la distancia.