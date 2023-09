El hijo de Biden denunció a Giuliani por la filtración de información de su computadora

Giuliani, exalcalde de la ciudad de Nueva York, es uno de los acusados junto al expresidente Trump en el caso penal por intentar modificar los resultados de las elecciones de 2020 en el estado de Georgia / Foto archivo: AFP.

Biden sostiene que Giuliani y Costello ingresaron de forma ilegal a sus dispositivos con la ayuda del propietario de un taller de reparación de computadoras en Delaware para obtener, manipular y difundir la información personal con el objetivo de "destruirlo políticamente".

Hunter Biden, que tiene antecedentes de adicciones, enfrenta un juicio por supuesta compra y posesión ilegal de armas / Foto archivo: AFP.

Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden,, a quienes acusó de ingresar de forma ilegal en su computadora y extraer su información personal para utilizarla políticamente.La demanda civil presentada este martes contra Giuliani y su exabogado, Robert Costello, afirma que ambos le causaron lay que violaron las leyes federales y estatales de privacidad informática a través de sus supuestos esfuerzos por piratear sus dispositivos.Biden sostiene que Giuliani y Costello ingresaron de forma ilegal a sus dispositivos con la ayuda del propietario de un taller de reparación de computadoras en Delaware, el estado donde tiene su residencia el presidente Biden, en el este de Estados Unidos, para obtener, manipular y difundir la información personal con el objetivo de "destruirlo políticamente"., es uno de los acusados junto al expresidente Trump en el caso penal por intentar modificar los resultados de las elecciones de 2020 en el estado de Georgia, en las que perdió frente al actual mandatario.Costello fue abogado de Giuliani, pero lo demandó por supuestamente no haberle pagado gastos judiciales de más de 1,3 millones de dólares.La demanda contra los dos letrados forma parte de la, la mayoría, del entorno de Trump, en medio de batallas judiciales en las que ambos se encuentran involucrados.Hunter Biden, que tiene antecedentes de adicciones, enfrenta un juicio por supuesta compra y posesión ilegal de armas. En Estados Unidos está prohibido que quienes tengan esos antecedentes puedan ser propietarios de armas de fuego.Según la acusación, los aliados de Trump que accedieron de forma ilegal a la información en los dispositivos de Biden han, informó la cadena CNN.La demanda indica también que la información a la que accedieron fue manipulada, alterada y dañada antes de que fuera enviada a Giuliani y a Costello, y se la modificó también después de eso.La intención de los abogados de Hunter Biden es que los acusados cesen de difundir información privada de la familia presidencial.En octubre de 2020, un artículo del diario The New York Post detallaba algunos de los correos electrónicos que dice que se encontraron en el dispositivo, relacionados con los negocios en el extranjero de Hunter Biden.Trump lo aprovechó rápidamente como tema de campaña durante las elecciones presidenciales de ese año.Sin embargo,, pero dice que "al menos algunos" de los datos estaban en su iPhone o tenían copia de seguridad en la nube iCloud.En tanto, el presidente Biden se encuentra bajo el escrutinio de los representantes republicanos en el Congreso, que estudian el potencial inicio de un juicio político en su contra, debido a los negocios de su hijo.