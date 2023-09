María Sonia Cristoff ganó el Premio Sara Gallardo de Novela

La autora ganó por su novela "Derroche" / Foto: Prensa.

De qué habla "Derroche

La autora

Con su novela "Derroche", una suerte de sátira social que compendia los géneros con el propósito de "dinamitar" la concepción tradicional de la novela,, que busca reconocer la creación y la calidad literaria de autoras argentinas cis, lesbianas, travestis, transexuales y transgénero., fue convocado por el Ministerio de Cultura de la Nación, que dio a conocer hoy su decisión de proclamar ganadora a la autora nacida en Trelew que recibirá un premio de $1.000.000. Además, el organismo otorgará cinco menciones especiales., y se impuso en la instancia final a otras 9 obras finalistas: "Estas piedras", de Yamila Begné; "Furor fulgor", de Ana Ojeda; "San Miguel", de María Lobo; "La despoblación", de Marina Closs; "Cuando nadie nos nombre", de Luciana Sousa; "El año en que debía morir", de Natalia Moret; "Barro", de Natalia Rodríguez Simón; "La verdad de una noche", de Sol Montero; y "Quebrada", de Mariana Travacio.Un comité de preselección -integrado por representantes de la Dirección Nacional de Promoción de Proyectos Culturales, y las escritoras Romina Zanellato y Laura Sbdar - seleccionó 33 obras que luego fueron puestas a consideración del jurado, integrado por las escritoras Ángela Pradelli y Eugenia Almeida, y el escritor Julián López, quienes una vez de haber realizado las lecturas y el análisis pertinente, eligieron las diez novelas finalistas y luego a la ganadora., editada por Tusquets Editores.Con dosis de picaresca y desenfado, "Derroche" plantea la historia de Lucrecia, una mujer harta de trabajos miserables y cansada del mito del trabajo que se lanza a la búsqueda de su supuesto tesoro enterrado en medio de La Pampa. La novela arranca con la voz de su tía, Vita, a través de las cartas que deja a su sobrina como testamento cuando muere. "Imaginemos la escena, la situación. Yo estaré recién muerta. Vos, entonces, después de ese pico de molestia inicial que suelen generarte las interrupciones a tus planes, habrás concedido viajar a este pueblo desquiciante del que por entonces ya ni te acordarás", escribe la tía en este puñado de misivas que exponen una crítica al capitalismo despiadado de las sociedades contemporáneas. Lucrecia será llevada a reconocer la apropiación que el sistema ha hecho de su vida y a relacionarse con seres extraños, como un chancho salvaje y anarquista, que elige ante todo la libertad de saberse no domesticado.la novela tradicional con sus tramas lineales y sus contextos didactizantes y sus personajes profundos estaba ya agotada, pero realmente no es el caso. Al contrario, es una forma que muchos instigan y reclaman", decía Cristoff en una entrevista con Télam a propósito de este título que acaba de obtener el Premio Nacional de Novela Sara Gallardo.Y seguía su argumentación: "Batallo contra esa forma porque me da un aburrimiento tremendo construirla, me genera un tipo de agotamiento emocional profundo estar atenta a lo que Aira llama los rasgos circunstanciales en la novela, toda esa ristra de causas y efectos y explicaciones y detalles de los que en cine sería el continuismo que subyacen en ese tipo de novelas de matriz decimonónica y también en la vida, todo un horizonte signado por el sentido del deber y la doxa y la coherencia obediente del que precisamente intento escaparme cuando escribo".Cristoff nació en Trelew, Chubut. Se graduó en Letras en la Universidad de Buenos Aires. Es autora de diez libros publicados entre ellos: no-ficción "Falsa calma" (2005, reeditado en 2014) y "Desubicados" (2006); y de las novelas "Bajo influencia" (2010), "Inclúyanme afuera" (2014) y "Mal de época" (2017). Editó varias compilaciones, dicta clases en la Maestría de Escritura Creativa de la Universidad Nacional Tres de Febrero y escribe para distintos medios.La convocatoria apunta a fortalecer políticas culturales con perspectiva de género que contribuyan a la erradicación de las disparidades existentes y que garanticen la igualdad de oportunidades. Se trata de un certamen orientado a reconocer y visibilizar la narrativa actual argentina, escrita por mujeres cis, lesbianas, travestis, trans y no binarios con el objetivo de premiar la mejor novela publicada el año pasado en la Argentina., autora de una obra original e intensa, que escapa a los encasillamientos y que continúa sorprendiendo y desafiando en la actualidad.En las ediciones anteriores de este concurso resultaron galardonadas las obras "La sed" de Marina Yuszczuk (2021) y "Kaidú" de Paula Pérez Alonso (2022).