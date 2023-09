"Puan", de María Alché y Benjamín Naishtat, se presentó en el Festival de San Sebastián

Los directores, Benjamín Naishtat y María Alché, en San Sebastián. /Foto:prensa.

, pero además es la calle porteña en donde está la sede central de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, por lo que para los más entendidos es algo así como un ecosistema del ambiente universitario que María Alché y Benjamín Naishtat retratan con precisión y humor en la comedia homónima que este martes tuvo su avant-première en el Festival de Cine de San Sebastián, en donde forma parte de la Competencia Oficial del certamen español.Sin embargo, de manera inesperada aparece en escena Rafael (Leonardo Sbaraglia), su némesis: seductor, carismático y con títulos europeos, con quien disputará el puesto.En entrevista con Télam, antes de entrar en competencia en San Sebastián,, y completa: "Como siempre en la comedia, tiene que aparecer un personaje que haga el contrapunto, que sea lo contrario, entonces aparecía Rafael, este profesor a cargo de Leonardo Sbaraglia, con más 'charme', con sus universidades internacionales y todo eso".Por su parte Benjamín Naishtat ("Rojo", "Historia del miedo", "El movimiento"), destaca que en el contexto actual, la película adquiere una sorprendente relevancia: "Evidentemente estaba en el aire una sensación de que lugares como Puan tienen un componente milagroso, en cuanto a que los docentes dan clases de altísimo nivel, con situaciones que tienden a ser cada vez más difíciles en el plano de la educación pública", reflexiona."Puan", que además de Subiotto y Sbaraglia tiene en su elenco a Julieta Zylberberg, Alejandra Flechner, Cristina Banegas, Andrea Frigerio, Mara Bestelli, Gaspar Offenhenden y la participación especial de Lali Espósito, tiene como fecha de estreno en la Argentina el 5 de octubre.Benjamín Naishtat: La película nació con una premisa inusual, que era la de escribir un protagónico para Marcelo Subiotto, que era una especie de deseo compartido entre María y yo de que si hacíamos una película juntos tenía que ser Subiotto.Ella ya había trabajado con Marcelo en "Familia sumergida", los dos lo admiramos mucho porque creemos que tiene un talento fuera de serie y que quizás no está todo lo representado en el cine argentino como se merece.Y después María me hizo conocer la facultad que funciona en Puan, porque ella estudiaba ahí en una época y a mí me fascinó tanto como a ella, un universo rico lleno de contrapuntos, de texturas, de marcas de la historia y del presente, con cosas muy argentinas que están ahí, nos parecía un universo muy propicio para pensar una película alrededor de ese mundo.María Alché: Nos asesoramos con profesores por las clases que debían dar los actores, también nos ayudaron a entender algunas cosas protocolares, como por ejemplo cómo es un concurso, cuáles son los pasos, aprendimos un montón, incluso discutieron con nosotros cosas del guion.MA: Apareció primero la idea de estos personajes un poco inspirados por cosas que habíamos visto y escuchado. Después dentro de ese contrapunto, surgió la preocupación para que no se vuelva un clisé, había que encontrarle la profundidad y el volumen a cada uno de ellos en sus miserias, contradicciones y actos loables.BN: Sí, lo pensamos así, con profesores que tratan de vivir cerca en esos departamentitos, amontonados, con sus libros; también mostrar la casa de un profesor más eminente, que tiene siempre como el aura de un hogar mítico, en donde se hacen reuniones. Todo esto para que fuera una especie de testimonio de una forma de existencia muy porteña dentro de la universidad pública.Le pusimos mucho trabajo a estos decorados, la directora de arte, Julieta Dolinsky, capturó perfectamente todos los universos de la película. También los exteriores están al servicio de contar una ciudad frenética, pesada, impredecible, una jungla en donde el protagonista trata de pensar el mundo.MA: A mí me parece que sí, es válida en el sentido de que siempre pensamos a este personaje como incómodo con un montón de cuestiones de su vida cotidiana y también con un montón de contradicciones y cosas sin resolver. Un poco es el punto de partida, que es la muerte de un maestro y de ahí la orfandad, es decir, al no estar más esa figura del maestro, se ponen más de manifiesto los problemas a una edad de la vida del personaje en donde el tiempo parece estar más acelerado y ser cada vez más breve, entonces nota lo que no probó, lo que no se animó a hacer. El interrogante que surge es en dónde está lo vital, una pregunta necesaria dentro de muchas otras cosas que están presentes en la película.BN: Bueno, imagínate que no sabíamos que íbamos a estrenar en un momento tan particular como este. Dicho eso, creo que evidentemente estaba en el aire una sensación de que lugares como Puan tienen un componente milagroso en cuanto a que los docentes dan clases de altísimo nivel, con situaciones que tienden a ser cada vez más difíciles en el plano de la educación pública, en una Argentina que está siempre presa del endeudamiento y se enfrenta a la incapacidad de financiar más y mejor a la educación.Claramente todo se resignifica en un presente en el que estamos en riesgo de que un partido fascista tome el poder con una plataforma de cerrar el Estado, destruir todo los que costó generaciones construir.MA: Nosotros vemos un futuro posible solo a través de la educación pública y gratuita que alcance a todos.BN: Es un honor y un orgullo llevar al cine argentino a un festival tan prestigioso. Con los esfuerzos de todos logramos hacer una película argentina que se va a ver ahí, que va a tener su eco y que ya sabemos que se va a distribuir en España, en Francia y en varios países.MA: En cuanto a la comedia, creo que tuvimos como un impulso y un deseo de hacer esta película con su dosis de comedia, de drama y de otro montón de inquietudes. Pero sí, la comedia es sagrada, es un momento mundial para ver comedias, tener luminosidad, reírnos.