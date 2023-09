Para Katopodis, el voto "debe estar basado en el futuro y no en el enojo". Foto: Archivo

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, admitió este martes que en la sociedad“hay bronca y cansancio porque los argentinos sienten que las cargas y los esfuerzos están mal repartidos”, pero advirtió que cada uno “se debe preguntar qué es estar mejor", y por eso consideró que“No hay duda que hay un enojo y cansancio en la sociedad. Pero a la hora de votar hay que preguntarse qué es estar mejor en Argentina. Si cierran las obras públicas y arancelan las universidades, ¿vamos a estar mejor?”. Por eso creo que el voto en octubre debe estar basado en el futuro y no en el enojo”, observó Katopodis en declaraciones a El Destape Radio.El ministro sostuvo que en la campaña de Unión por la Patria (UxP), que lleva como candidato presidencial al ministro de Economía, Sergio Massa,"Los ciudadanos tienen que entender que cuando vayan a votar, esa voluntad que expresen en la urna debe estar en función de su futuro y no de su enojo”.Para los integrantes de la coalición,A raíz de esa presunción,“Me parece que en general nos tenemos que hacer entender mejor porque muchas veces no nos expresamos bien o no salimos a convencer, a persuadir al otro”, remarcó en un tomo autocrítico.A menos de un mes de las elecciones,, y de esta forma, asegurar la presencia de la fuerza en una eventual segunda vuelta de los comicios presidenciales.vaticinó el funcionario nacional, que además remarcó que en las PASO, en ese distrito, el diputado nacional y candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, “no armó tanto revuelo”.Sobre los diálogos que mantienen gobernadores e intendentes oficialistas y opositores,“Detrás de cada obra, hay claramente un plan de desarrollo. Creemos también que en esta Argentina, se apunta a nivelar un país que está muy desigual. No se entiende por qué a nadie le llama la atención que un candidato diga que va a eliminar la obra pública para siempre”, razonó.Con respecto a las últimas iniciativas lanzadas por el ministro de Economía, con el objetivo de mejorar el poder adquisitivo del salario, Katopodis sostuvo que “se trata de iniciativas que tienden a redistribuir mejor las cargas para que el país no sea inviable”.“Massa está fortaleciendo el ingreso de los trabajadores y ese es el rumbo que se viene para los próximos meses", puntualizó el ministro de Obras Públicas.