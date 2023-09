El líder de la ONU denunció la "locura" de una nueva carrera armamentista nuclear

"El mundo ha pasado demasiado tiempo bajo la sombra de las armas nucleares. Alejémonos del borde del desastre", dijo el líder de la ONU / Foto: AFP.

El secretario general de la ONU,, tildó de "locura" la nueva "carrera armamentista" nuclear que se prepara y aseguró que la única manera de prevenir el uso de estas armas es "eliminándolas", en el marco del"Es urgente. Una preocupante carrera armamentista se prepara. El número de armas nucleares podría aumentar por primera vez en décadas", advirtió Guterres, en momentos en que se celebra el último día de la Asamblea General de la ONU.Eso significa que, agregó y remarcó que la "única forma de prevenir el uso de armas nucleares es eliminándolas" antes de que puedan "desatar una catástrofe humanitaria de proporciones épicas"., expresó el jefe de la ONU, que tachó de "locura" el hecho de que vuelvan "a sonar los sables nucleares", según declaraciones que replicó la agencia de noticias AFP., en particular los estados con armas nucleares, a los que conminó no solo a cumplir sus "obligaciones de desarme" sino a "comprometerse a no utilizar nunca armas nucleares bajo ninguna circunstancia".Asimismo,, construido a lo largo de décadas, que cuenta con herramientas como los Tratados de No Proliferación de Armas Nucleares y de Prohibición de las Armas Nucleares o el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares."En nombre de todas las víctimas de los ensayos nucleares, hago un llamado a todos los países que aún no han ratificado el Tratado para que lo hagan sin demora, y a los estados que poseen armas nucleares para que garanticen una moratoria de todos los ensayos nucleares", instó el diplomático portugués.También abogó por el diálogo, la diplomacia y la negociación para aliviar las tensiones y poner fin a la amenaza nuclear.. Inauguremos una nueva era de paz para todos. Hagamos historia consignando las armas nucleares a la historia", imploró.