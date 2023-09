Cromañón: confirman la sentencia a favor de una joven sobreviviente de la tragedia

El Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deberán resarcir a la víctima / Foto: Archivo.

El tribunal ponderó los padecimientos espirituales y psicológicos que tuvo la joven / Foto: Archivo.

La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó este martespor asistir al recital del grupo Callejeros cuando, hace casi 19 años, se produjo el incendio de la discoteca República de Cromañón.El Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires condenados, en forma solidaría junto a un grupo de particulares, habían apelado el fallo a favor de C.S.C., argumentando que no se probó que la noche del 30 de diciembre de 2004 la joven estuviera en el local bailable de la calle Mitre al 3.000, de esta capital,La Sala III de la Cámara evaluó prueba documental y testimonial según la cual C.S.C. tuvo que ser asistida por médicos, realizó tratamientos,que terminó con condenas para, entre otros, el fallecido empresario Omar Chabán, los integrantes de Callejeros y ex funcionarios locales.Además, el tribunal ponderó los, quien relató haber concurrido al recital junto con una amiga, que falleció por la tragedia que se registró esa noche.Para justificar los montos otorgados en concepto de daño moral (reducido en segunda instancia), psicológico y tratamiento médico, se sostuvo que para valorar el perjuicio "no se puede prescindir de las características que rodearon el hecho que se intenta probar, es decir, la presencia de una persona en una tragedia provocada por un incendio de un local bailable, donde murieron cientos de personas,en ese momento como en las horas y días posteriores".Por, con intereses a calcular desde que se produjo el hecho, mientras que para cubrir el tratamiento médico se ratificó el monto de 778.000 pesos reconocidos en primera instancia, que también deben ser actualizados.Finalmente, los camaristas Sergio Fernández y Carlos Grecco recordaron que si bien los demandados son solidarios, los porcentajes de; y el resto para el grupo de particulares, entre ellos los músicos demandados.