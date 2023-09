Francisco rechazó los "extremismos" y abogó por "educación libre y gratuita"

"Les pido fidelidad a las noticias, a los hechos. Hay medios de comunicación que tienen muchos clientes porque son capaces de instrumentalizar mal las malas noticias"

Elrechazó este martes los "extremismos" y pidió hoy "diálogo" para la "verdadera democracia", al tiempo que abogó por "educación libre y gratuita" y pidió a jóvenes universitarios que se alejen de las "fake news"., planteó el Pontífice en un encuentro virtual con estudiantes del sur de Asia.En la conversación, el Papa destacó "el camino del acuerdismo", ya que "es una cosa muy humana"."Hay que buscar juntos los acuerdos que se puedan hacer. Es la mística de la mano tendida", planteó en la comunicación con universitarios de India, Pakistán y Nepal organizada por el Vaticano."Todos los países estamos llamados al diálogo y", indicó."También en los cristianos hay extremistas que cambian el evangelio por una ideología", lamentó Francisco, antes de considerar que "lo que impide el diálogo son los extremismos".Así, según el pontífice,"Para dialogar se necesita coraje, ser valiente, escuchar la propuesta del otro y recordarla. El diálogo nos ayuda a crear humanidad", profundizó luego el Papa.En su intercambio con los jóvenes desde su residencia de Casa Santa Marta en el Vaticano, Francisco aseguró además que "Para el pontífice, las noticias falsas "son decir lo contrario a la verdad, es como omitir un detalle, cuando la noticia no tiene que ser podada, sino ofrecida en bandeja a todos"."Les pido fidelidad a las noticias, a los hechos.", reflexionó luego en esa dirección.Para Francisco, las "fake news" son "las noticias que no construyen y que engendran monstruos".El diálogo se dio como parte de la iniciativa "Building Bridges Across South Asia", que reúne a estudiantes de todo el sur de Asia para dialogar en grupos pequeños, reflexionar y discernir sobre sus preocupaciones sociales compartidas.En ese marco, al ser consultado sobre las dificultades en países de ese continente para el acceso a la universidad, Francisco"El sistema de becas tiene que ser revisado, estudiado y promovido por todos los Estados y que entren a una universidad los más capaces aunque no puedan pagar", pidió en el diálogo online que duró cerca de una hora y media., convocó Francisco.Para el Papa, "todo hombre y toda mujer tiene derecho a educarse. Más aún: el educarse va a dar a la riqueza al país".Así, Francisco"Cuando llegamos a la mercantilización de la educación evitamos esta cosa y solamente tienen acceso los que pueden pagar. Cuando más gratuita sea una universidad o una escuela más convocatoria va a tener", avanzó."De lo contrario van a entrar lo que tiene más dinero, y se crea una casta intelectual de la fase dominante del dinero que no siempre va a ser capaz de traer propuestas políticas de desarrollo", enfatizó luegoEn el diálogo, el Papa recordó que en su juventud hizo bullying a un compañero de escuela "porque era muy gordo" y que su padre lo obligó a pedirle disculpas."Lo sometíamos al bullying porque era muy gordo, le pegábamos. Una vez le di una trompada muy fuerte y se cayó, y nos reíamos. Mi papá se enteró de esto y me llevó a la casa de él a pedirle perdón. Luego, un día estando yo en el obispado, vino a verme, era pastor evangélico: ese chico había superado su vergüenza corporal y murió hace poco como ministro del evangelio", rememoró.En esa línea,"Todo hombre y toda mujer tiene su belleza. Hay que tener cuidado de proteger nuestra salud mental frente a la invasión de los medios de comunicación", convocó, antes de pedir "descubrir la belleza no solo en pautas estéticas de medidas de Miss Universo".