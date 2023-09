Lula dijo que evitó operarse para no dar una imagen frágil

Lula dijo que no se mostrará con andador o muletas durante los casi dos meses de recuperación / Foto: Archivo.

Operación Con 77 años, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) y tres veces presidente de Brasil se operará en Brasilia el viernes de una artrosis en la cabeza del fémur, el hueso más grande de la pierna, que le genera dolores crónicos de cadera, para lo cual deberá estar hasta dos meses sin poder viajar en avión o realizando traslados cortos.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo quea la que se someterá el próximo viernes y comentó que no se sometió a la cirugía después de haber vencido en las elecciones de octubre de 2022 por temor a dar impresión de fragilidad.Durante el programa semanal Conversación con el Presidente que transmiten los medios públicos, Lula habló sobre el dolor que siente desde agosto de 2022 en la cadera producto de la artrosis de la cabeza del fémur e incluso dijo que se lo aguantaba durante los actos de la campaña electoral que terminó con su victoria contra el expresidente Jair Bolsonaro en el balotaje de octubre pasado."La verdad es que estoy con este dolor desde agosto del año pasado. Durante la campaña saltaba en los actos y sentía un dolor tremendo,. Entonces quise operarme justo después de las elecciones. Pero pensé que iban a decir 'Lula es viejo, ganó las elecciones y ya está hospitalizado' ", explicó.Lula anticipó que su primera actividad fuera de Brasil será la cumbre sobre cambio climático COP28 en Emiratos Árabes Unidos a fines de noviembre, seguida de una visita oficial a Alemania.El presidente tambiény que lo importante será la recuperación."Mi equipo de comunicación me dice que no me sacarán fotos con andador, entonces no me verán con andador, con muletas, siempre me verán bonito como si no me hubiera operado", dijo el exsindicalista y líder de izquierda.