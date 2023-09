Brenda Uliarte dijo haber escuchado que Milman "pagaba para generar disturbios" cerca de la casa de Cristina

Grabois advirtió que un país democrático no puede permitirse que el atentado a CFK "quede impune"

El dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, advirtió este martes que un país democrático no puede permitirse que el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner quede "impune", el mismo día en que la detenida por el intento de magnicidio, Brenda Uliarte, vinculó en su declaración al diputado del PRO, Gerardo Milman, con pagos a "varias personas para que participaran de manifestaciones" de la organización Revolución Federal (RF).



"Si el atentado contra la vicepresidenta queda impune, se deja abierta una grieta que ningún país democrático puede permitirse", advirtió Grabois en un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X, antes conocida como Twitter.



El ex precandidato presidencial realizó una extensa publicación en esa red social en el día que la detenida en la causa que investiga el intento de magnicidio, Brenda Uliarte, declaró haber escuchado que Milman "pagaba a varias personas para que participaran en manifestaciones" de la organización Revolución Federal (RF)



"Brenda Uliarte explica que el sicario (Fernando) Sabag Montiel era parte del esquema de RF. Esta organización, cuanto menos, estaba financiada por los Caputo, como consta en el expediente del (juez federal) Martínez de Giorgi; vemos que también coordinaba acciones con Milman", apuntó Grabois.



Además señaló que la organización "sigue activa en el submundo paramilitar" de la candidata a vicepresidente por La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, con otros de sus referentes como Leonardo Sosa y Jonathan Morel "activos en redes sociales amenazando públicamente con violar y lapidar dirigentes que consideran enemigos".



"Morel y Sosa son ya parte orgánica de una fuerza institucional (LLA) que toma como símbolo al personaje de la Masacre de Texas. Si no fuera real, sería una película de terror", aseveró.



En su publicación Grabois también sostuvo que la jueza María Eugenia Capuchetti "entregó a la PSA el celular del (acusado Fernando) Sabag Montiel desde el que hablaba con la secretaria del (diputado Gerardo) Milman" en un" sobre abierto" habiéndose violado la cadena de custodia y que luego "mágicamente se borró".



"Esa misma jueza, que debería haber atravesado un jury por el manejo de la prueba, luego se negó a unificar la causa del atentado a la vicepresidenta con la causa de Revolución Federal pese a las conexiones absolutamente evidentes, en particular el rol de Milman, (la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia) Bullrich y Revolución Federal en la preparación del clima, planificación, financiamiento, ejecución y encubrimiento del atentado", subrayó.



En tanto, se refirió al spot que Bullrich publicó el pasado sábado y sostuvo que se trató de "una nueva apología al magnicidio".



"Un spot bautizando una cárcel con el nombre de la vicepresidenta. Los edificios públicos llevan nombre de personas fallecidas... qué va a poner en el próximo spot ¿una Bersa 32?", expresó Grabois.



Finalmente, aseguró que una sociedad que se pretenda "mínimamente civilizada no puede dejar pasar estas cosas" y advirtió que "no es un problema de la vicepresidenta, es un problema para la convivencia democrática, la paz, las reglas más elementales de la vida común que desde luego impactan en la vida económica y social de las grandes mayorías".



"No puede haber ningún margen para la violencia política, la proscripción, la coacción, el terrorismo de Estado, la justicia mafiosa, la apología del asesinato. No podemos naturalizar esta democracia secuestrada", completó.