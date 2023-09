Lammens: "Hay que hablar del Estado que funciona para contrarresta el voto irracional"

Correa: "UxP salió de la defensiva y entró a la ofensiva"

El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, consideró este martes que Unión por la Patria (UxP) pasó "a la ofensiva" en la campaña electoral gracias a las iniciativas impulsadas en los últimos días el ministro de Economía y postulante oficialista, Sergio Massa, como la modificación del impuesto a las Ganancias y el debate sobre la reducción de la jornada laboral.



"Noto que, en el marco de la campaña electoral, salimos de estar a la defensiva y entramos en una etapa ofensiva. Empezamos a plantear las cosas que luego continuará Massa cuando el 10 de diciembre asuma la Presidencia. Los compañeros y compañeras entienden las últimas medidas y saben que podemos perder conquistas históricas si los candidatos de la derecha ganan las elecciones, sobre todo por lo que están manifestando", señaló Correa en declaraciones a la radio AM 750.



En ese sentido, el funcionario justificó los cambios impulsados en el impuesto a las Ganancias al admitir que, con el correr de los años, ese gravamen se había "desvirtuado totalmente".



"Lo que hay que destacar es que, después de 50 años, nuestro ministro de Economía retomó la lógica peronista. Él no quiere que, a través de los asalariados, las grandes compañías estafen al fisco", agregó.



Al ser consultado sobre el debate sobre la reducción de la jornada laboral que hoy se retoma en el Congreso, Correa opinó que, en el contexto latinoamericano, "Argentina tiene la jornada laboral más extensa", y aseguró que incluso "es más largar que la de Japón.



"La tendencia mundial va hacia la reducción de la jornada laboral diaria y semanal. Estamos en un contexto en el cual se priorizan otras cuestiones y no tenemos que escaparnos a esos debates. No tenemos que comernos la curva y entrar en las discusiones de la derecha", observó el ministro bonaerense.



En relación a la postura de la candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, quien en los últimos días dijo que construirá una cárcel de máxima seguridad y la llamará Cristina Fernández de Kirchner, el funcionario evaluó se trata de una actitud "lamentable" por parte de la exministra de Seguridad que "apela a la violencia".



"Es lamentable que (Patricia) Bullrich apele a la violencia política. Quiere hacernos desaparecer. Creo que cuando estamos por cumplir 40 años de la democracia, no se puede tolerar estos mensajes por parte de estos personajes, que son los hijos de la dictadura militar y quieren someter a un pueblo para llevarnos a una etapa de preperonismo, en la cual los trabajadores no tengan derechos ni conquistas", observó.