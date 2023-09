Padre Pepe: "Desenchufar al Estado de un barrio popular es estar desenchufando la vida"

Semanas atrás, Di Paola hizo una misa de desagravio al papa Francisco por los agravios de Milei.

El cura, integrante del, renovó sus cuestionamientos a las propuestas del candidato a presidente de(LLA),, al señalar que “alguien que quiere desenchufar el Estado de un barrio popular, está desenchufando la vida misma” y sostuvo que el mensaje que transmite “la famosa motosierra es muy grave para la vida de los más pobres”.“Alguien que quiere desenchufar la presencia del Estado en un barrio popular, está desenchufado la vida misma porque la gente manda al centro de salud, manda a la escuela primaria y a la secundaria pública, manda a la universidad del conurbano, manda a sus hijos a un club, tiene a lo mejor asignación o un plan”, dijo el padre Pepe en declaraciones a Télam Radio.Semanas atrás, el equipo de curas de las villas y barrios populares realizó en el barrio porteño 21-24 una, en la que se advirtió sobre sus declaraciones en contra de la "justicia social" y se subrayó la importancia de la presencia del Estado que "con inteligencia acompaña el crecimiento y desarrollo" de los sectores vulnerables.La misa se desarrolló en las puertas de la parroquia Virgen de los Milagros de Caacupé, en la exvilla 21-24 del barrio porteño de Barracas, con el objetivo de reivindicar la figura del Papa y contó con la presencia de dirigentes políticos y gremiales, pero despertó críticas desde algunos sectores, incluso dentro de la Iglesia., respondiendo a críticas provenientes desde LLA y a una serie de observaciones realizadas por el director de la revista Criterio, José María Poirier, en una nota con el diario La Nación, en las que afirmó que “si los curas villeros estaban tan preocupados por Milei, tendrían que haberlo dicho un poco antes”.“Lo que tendrían que hacer es visitar y vivir los barrios populares antes de dar semejantes afirmaciones como las que hemos leído. Me extraña realmente de José María Poirier. Creo que se ha equivocado en varios puntos en la entrevista que han hecho. Uno de ellos es que no sabe si los curas villeros son realmente una expresión religiosa o más política que religiosa”, apuntó Di Paola.En tanto, destacó que“El equipo de curas de las villas viene de hace mucho tiempo, cumplió cincuenta años hace poco, son los curas que vivimos en las villas. No nos hablan de la villa, sino que vivimos en las villas y vamos acompañando la vida espiritual, los bautismos, las comuniones, las confirmaciones, todo lo que significa el crecimiento religioso que se da en esos lugares”, remarcó.Por otro lado,, como ocurrió con las críticas que recibió de parte del candidato presidencial por LLA, Javier Milei.“Les falta embarrarse un poco y pasar por los barrios populares para ver la realidad y también el movimiento religioso que tienen nuestras parroquias”, concluyó el padre Pepe.