Murieron 20 personas por una explosión en Nagorno Karabaj

Más de 13.500 personas cruzaron la frontera desde la operación de Azerbaiyán de la semana pasada/ Foto: AFP

La ofensiva de Azerbaiyán

El primer ministro armenio anunció que su país se preparaba a recibir 40.000 refugiados/ Foto: AFP

Convocados a una reunión

Al menosen Nagorno Karabaj al explotar un depósito de combustible en una estación de servicio, mientras miles de personas huyen del enclave hacia Armenia luego de que Azerbaiyán recuperara su control con una ofensiva militar.Armenia dijo este martes que 19.000 personas - el 16% de la población de Nagorno Karabaj- cruzaron ya la frontera desde la operación de Azerbaiyán de la semana pasada para retomar el enclave, que estuvo más de 30 años en manos de armenios que fundaron allí una república de facto.Laubicada a las afueras de Stepanakert, la capital de este territorio montañoso del sureste de Azerbaiyán.El Ministerio de Salud de las autoridades de facto armenias de Nagorno Karabaj dijo que se encontraron 13 cuerpos y que siete personas más murieron de las heridas que sufrieron por el estallido, cuyas causas se investigaban.Otras 290 personas fueron hospitalizadas, muchas de las cuales estaban en grave estado, agregó el ministerio.El Ministerio de Salud de Armenia dijo que un helicóptero llevó a algunas de las víctimas al país y que se esperaban más vuelos.Eldijo en la red social X que los hospitales de Azerbaiyán estaban listos para tratar a las víctimas, aunque no explicó si lo estaban haciendo con alguna.Agregó que Azerbaiyán envió al Karabaj medicamentos y otros elementos para el tratamiento de quemaduras y ayuda humanitaria.La nafta escaseaba desde hacía meses en Nagorno Karabaj, y la explosión multiplica la angustia de quienes quieren salir del enclave. La frontera con Armenia está a solo 35 kilómetros de Stepanakert.En la única ruta terrestre para salir de este territorio, el corredor de Lachín, hay cientos de vehículos esperando cruzar hacia Armenia, informó la agencia de noticias AFP.duró apenas 24 horas y forzó a los armenios de Nagorno Karabaj a aceptar desarmar y disolver sus fuerzas militares y de seguridad y a iniciar conversaciones con el Gobierno azerbaiyano para laAunque Azerbaiyán ha prometido respetar los derechos de la mayoría armenia de la región y restablecer el flujo de provisiones tras un bloqueo de 10 meses, muchos residentes temen represalias y han decidido irse, luego de que Armenia denunciara planes de "limpieza étnica".Este martes, el viceprimer ministro armenio, Tigran Jachatrian, cifró en 19.000 los refugiados que han llegado al país desde el domingo procedentes de Nagorno Karabaj.En rueda de prensa, agregó que 2.500 ya han sido reasentados, pero se han dirigido al Estado en busca de ayuda.Otros 1.200 están en proceso de instalación y el resto de desplazados tiene vivienda en territorio de la antigua república soviética, dijo.Armenia libró dos guerras contra Azerbaiyán por Nagorno Karabaj desde 1988, pero esta vez no intervino a favor de los armenios del enclave, que estaban cada vez más acorralados desde que sufrieron otra dura derrota en la última guerra, en 2020.Aunque está poblada mayoritariamente por armenios, Nagorno Karabaj fue integrada a Azerbaiyán, y no a Armenia, durante la época de la antigua Unión Soviética, cuando los dos países pertenecían al bloque liderado por Rusia.Rusia, que medió para poner fin a la guerra de 2020 y desplegó en el Karabaj un contingente de tropas de mantenimiento de paz, dijo que estaba asistiendo en el proceso de evacuación.Nagorno-Karabaj quedó bajo control de los armenios de la región luego de una primera guerra contra Azerbaiyán entre 1988 y 1994, en la que contaron con el respaldo militar de Armenia.En la guerra de 2020, Azerbaiyán retomó partes del enclave junto con zonas circundantes que también habían caído bajo el dominio de los armenios en el conflicto anterior.Laen Bruselas a representantes de Armenia y de Azerbaiyán, en una reunión en la que participaran también emisarios de Alemania y Francia.El, se reunirán el 5 de octubre en Granada, en el sur de España, en un encuentro que ya estaba previsto y que no ha sido anulado.En esta cita participarán el jefe del Gobierno de Alemania, el canciller federal Olaf Scholz, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.Nagorno Karabaj tenía 120.000 habitantes antes de la ofensiva relámpago de Azerbaiyán del 19 de septiembre.La semana pasada, el primer ministro armenio anunció que su país, de 2,9 millones de habitantes,