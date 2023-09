China presentó metas de política exterior y rechazó la expansión de alianzas militares. Foto: AFP

Sobre el acercamiento con Estados Unidos

No confirmaron si el presidente Xi Jinping viajará a Estados Unidos para reunirse con su par estadounidense, Joe Biden.. Foto: AFP

China se opondrá a la "expansión desenfrenada de alianzas militares",en momentos en que Estados Unidos profundiza sus alianzas de seguridad en la región Asia-Pacífico.En conferencia de prensa en Beijing,y dijo que el país "se opondrá a la expansión desenfrenada de las alianzas militares y a la reducción del espacio de seguridad de otros países".Agregó que, sin precisar a qué países se refería.El gobierno chino advirtió que cualquier intento de crear una alianza tipo OTAN en la región Asia Pacífico solo provocará conflictos.También sostuvo queWangpara reunirse con su par estadounidense, Joe Biden.Se espera que los dos gobernantes se reúnan durante una cumbre del foro de Cooperación Económica Asia Pacífico del 14 al 16 de noviembre en San Francisco, pero Wang no confirmó la asistencia de Xi al encuentro.en un comunicado difundido por la agencia de noticias estatal china Xinhua."Sin embargo, no es una meta a ser lograda de la noche a la mañana y no será un camino fácil", agregó la nota. El comunicado también, al reiterar un documento divulgado meses atrás y que fue considerado como conciliatorio hacia Moscú.Países occidentales han advertido que"Lo conflictos y guerras no generan ganadores", señaló el comunicado, que agregó que "no hay solución simple a un tema complejo".El texto contiene una serie de propuestas para abordar varios desafíos globales, como el cambio climático, la pobreza y la seguridad.