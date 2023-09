Para el BCRA, los cambios en los instrumentos de pago son fruto del consenso con el sector

las nuevas medidas regirán desde el 1 de diciembre. Foto Daniel Dabove.

"El propósito de este cambio, consensuado con todos los actores con participación en el sistema de pagos del país, es optimizar las operaciones utilizando los instrumentos con el fin que fueron diseñados, mejorar la experiencia de las personas usuarias y dotar al sistema de mejores estándares de seguridad" Comunicado del Banco Central

Qué dice la normativa

"Estas modificaciones no alteran en ningún punto la capacidad de las personas usuarias de administrar sus fondos entre los distintos proveedores de productos financieros" Comunicado del Banco Central

La normativa del banco Central busca "dotar al sistema de mejores estándares de seguridad".

Elratificó que las, que comenzarán a regir para todo el sistema (entidades financieras y billeteras virtuales) a partir del 1 de diciembre, fueron"para prevenir casos de fraude que afectan a los usuarios"."El propósito de este cambio, consensuado con todos los actores con participación en el sistema de pagos del país, es optimizar las operaciones utilizando los instrumentos con el fin que fueron diseñados,", señaló la autoridad monetaria en un comunicado de presa.La comunicación llega horas después de que la empresa Mercado Pago acusara a las entidades bancarias de impulsar un cambio de normativa que establece el cambio del fondeo de cuentas a través del Débito Inmediato-Debin por el mecanismo de Transferencias Inmediatas Pull y que busca "impedir que 4 millones de personas generen rendimientos", aseguró la empresa.La normativa del BCRA establece que,-bancos y billeteras virtuales- que actualmente usan Debin recurrente para fondear cuentas deberán discontinuar esa operatoria y habilitar a sus clientes las Transferencias Inmediatas Pull, bajo el argumento de"El principal cambio introducido es organizar el sistema entre pagos y transferencias para. De tal manera, los Débitos Inmediatos se acotan a las operaciones de pago, mientras que las transferencias entre cuentas se realizarán a través del sistema de Transferencias Inmediatas Pull", detalló el BCRA.Y agregó:, que constituyen los acuerdos logrados a partir del consenso en el ámbito de la Comisión Interbancaria de Medios de Pago de la República Argentina", afirmó el BCRA, que reseñó a la comisión como "un foro en el que distintos actores de los sistemas de pago y liquidación de valores (BCRA, Asociaciones de Bancos, bancos, cámaras electrónicas de compensación, fintech, etc.) estudian, planifican y monitorean la evolución de los medios de pago" en la que los boletines CIMPRA "actúan como fuerza persuasiva o recomendación".Desde Mercado Pago manifestaron que el cambio de norma "fue impulsada por los bancos" y que 4 millones de personas que usan el Débito Inmediato para ingresar dinero en sus cuentas digitales "se verán afectadas", ya que, afirmaron, el Debin "es el medio de transferencia más seguro que existe" y "tiene el índice de fraude más bajo del que se tiene registro en el país (0,02% del total de transacciones)"."La solución que proponen, Transferencias Inmediatas Pull, todavía tiene fallas y no sirve como reemplazo. En nuestras pruebas, 9 de cada 10 personas no logra ingresar dinero a sus cuentas desde la billetera digital, generando inconvenientes en la experiencia al obligar a los usuarios a atravesar múltiples pasos en sus home banking -e incluso a acercarse a un cajero automático- para poder operar", apuntó la empresa.