El sueño del pibe: Felipe Minzer, la joya del básquet argentino que debutó con 16 años

Felipe Minzer y un debut soñado con 16 años y 11 días | Foto: X (ex TW) @ACBCOM

✨ Debuts en #LigaEndesa:



📊 Felipe Minzer se ha convertido el primer jugador nacido en el año 2007 en estrenarse en #LigaEndesa y, con 16 años y 11 días, en el argentino más joven en debutar en la historia de la competición. Además, es el segundo debutante más joven de la… pic.twitter.com/ua9P9QlfC5 — Liga Endesa (@ACBCOM) September 24, 2023

Minzer debutó ante Real Madrid | Foto: X (ex TW) @ACBCOM

Felipe Minzer, el basquetbolista que el domingo pasado vistió la camiseta de Zaragoza y se erigió en el jugador argentino más joven en debutar en la Liga Española, aseguró que cumplió "un sueño" que le "acompaña desde chico"."Cumplí un sueño que me acompaña desde chico. Me emocioné mucho. Me avisaron un día antes", reconoció el pibe de 16 años y 11 días que se alistó con Casademont Zaragoza, que cayó ampliamente ante Real Madrid por 101-70, en partido de la primera jornada.Minzer, oriundo de la localidad santafesina de Gálvez, es hijo del exjugador, el mendocino Héctor Paul, quien supo integrar el equipo campeón de Liga Nacional (LNB) de GEPU de San Luis, en la temporada 1992-1993.El escolta, categoría 2007, destacó haberse impresionado "por el nivel físico y táctico que se necesita para jugar" en la Primera División, tal como contó a la página de la Confederación Argentina de básquetbol (CAB).Enfrente, como rival, el chico Minzer debió observar a Facundo Campazzo, a quien calificó de "tipazo. Es una de las personas más humildes que conocí"."Nos saludamos y después del partido me dijo cualquier cosa que necesite, le avise", contó el pibe de Gálvez.El juvenil perimetral argentino ya disputó competencias internacionales con la camiseta del seleccionado como el FIBA Américas U16 de Yucatán, que fue clasificatorio para el Mundial U17