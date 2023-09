Destacan la necesidad de que se ratifique el Convenio Marco para el Control del Tabaco

Foto: Osvaldo Fanton

Funcionarios, médicos e investigadores destacaron este lunes la necesidad de que Argentina ratifique el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) de la OMS, firmado por el país en 2003, durante el simposio "Principales desafíos en la lucha contra el tabaquismo en Argentina", que se realizó este lunes en Buenos Aires., ubicado en el centro porteño, con motivo de los 12 años de la Ley Nacional de Control de Tabaco.La conferencia conclusiva del simposio incluyó unlo que permitirá "dar cumplimiento a las obligaciones internacionales del Estado Nacional para la protección de derechos humanos", según indicó la FIC.La ratificación del CMCT establece la prohibición completa de publicidad, promoción y patrocinio de estos productos, el ofrecimiento de ayuda para dejar de fumar, y el monitoreo y evaluación del impacto de las políticas destinadas a disminuir y prevenir el consumo de tabaco, entre otras medidas.En este sentidose refirió a la urgencia de la ratificación de este convenio en Argentina y sostuvo que "la discusión no tiene que ver con la racionalidad de la medida"., sostuvo Tarragona., siendo la edad de inicio de consumo entre los 12 y 15 años, según datos de la FIC.Asimismo, el Estado gasta 197.000 millones de pesos por año en atender las enfermedades que provoca el tabaquismo.Esta inversión, "es el doble de lo que invertimos en ciencia y tecnología. Pero todo eso no ha sido suficiente para convencer a nuestros legisladores y legisladoras para avanzar en la ratificación del convenio marco", agregó Tarragona.Frente a la potencial pérdida de fuentes de trabajo,"La ratificación de este tratado internacional viene a proteger derechos de la salud", aseguró, a su turno, Marita Pizarro, médica neumonóloga y ex coordinadora ejecutiva de FIC Argentina."Si no nos apuramos y aprobamos esta ratificación en el tiempo que nos queda, más adelante lo veo más difícil", aseguró Pizarro, y agregó: "Quiero hacer el llamado a la acción que tiene que ver con el proyecto de ley, que tiene un giro a la Comisión de Relaciones Exteriores" de Diputados.En el mismo sentido se pronunciaron Verónica Schoj, directora de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades Crónicas no Transmisibles del Ministerio de Salud y Luciana Castronuovo, doctora en Ciencias Sociales y miembro de la FIC.Por su parte,expuso durante el simposio su experiencia como una de las impulsoras de la ley provincial N°1203, sancionada en 2017, que establece en la provincia fueguina la prohibición completa de publicidad, promoción y patrocinio de tabaco e incluye la prohibición de exhibición de productos.En diálogo con Télam,"Argentina, habiendo sido una de las primeras que suscribió en su momento, no puede ser que este lunes sea de los pocos países que no ratificó el convenio marco en el Parlamento", aseveró.Para Bertone, el principal motivo por el cual aún no se ratificó el convenio "es la protección de los puestos laborales y los trabajadores de las provincias productoras de tabaco, como Salta y Jujuy", pero sostuvo que "también hay experiencias exitosas de reconversión de la industria que se podrían aplicar en la Argentina".Por otra parte, un relevamiento presentado este lunes en el simposio establece queEl "Protocolo observacional de publicidad, promoción y patrocinio en puntos de venta. Situación normativa y principales hallazgos", contó con un relevamiento en 512 puntos de venta de tabaco ubicados en las principales arterias de 10 provincias.Entre los principales resultados, el estudio mostró que el 90% de los puntos de venta relevados presentó algún tipo de publicidad de cigarrillos o productos relacionados, como decoración realizada con atados de cigarrillo, carteles publicitarios con o sin referencia directa a cigarrillos comunes y electrónicos, entre otros.Con la relevación de los puntos de venta, se observó"Se observa, por un lado, una alta presencia de publicidad en puntos de venta, además, un alto porcentaje de incumplimiento: seis de cada 10 presentaban incumplimiento con la normativa", aseguró a Télam Luciana Castronuovo, doctora en Ciencias Sociales y líder del estudio.Al respecto, la investigadora sostuvo que "la evidencia muestra que aquellos que están más expuestos a la publicidad de punto de venta, tienen más posibilidades de ser fumadores o de tener una mayor predisposición a ser fumadores en el futuro"."De hecho, -agregó- hay estudios que comparan distintas políticas, donde hay lugares con prohibición en punto de venta de la publicidad y lugares donde no hay. Y en aquellos lugares donde no hay, es menor la probabilidad de ser fumador o iniciarse en el consumo".El evento contó además con paneles que abordaron problemáticas relacionadas con el consumo de tabaco, como la emergencia de nuevos productos de tabaco y nicotina, los avances normativos y las estrategias de la industria tabacalera utilizadas a través de la publicidad.