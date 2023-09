Inauguraron una muestra permanente de Madres y el Ministerio de Educación en la exESMA

Se inauguró la Muestra Permanente de las Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora en la ExESMA VER VIDEO

Taty Almeida inauguró, en la exESMA, la muestra "Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora" / Pablo Añeli.

Nora Cortiñas también estuvo presente en la inauguración de la muestra / Foto: Pablo Añeli.

Con el objetivo de poner en el centro las estrategias de lucha a través de historias, voces y vivencias,en el primer acto en la ExEsma luego de que la Unesco reconociera al Museo Sitio de Memoria como Patrimonio Mundial de la Humanidad."Es muy emocionante dejar abierta la muestra permanente para quepensar, preguntar sobre lo que pasó y lo que hicimos con lo que pasó", dijo Jaime Perczyk, ministro de Educación, junto al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla y las Madres Línea Fundadora, Taty Almeida, Nora Cortiñas, Clara Weinstein y Carmen Lareu.La exposición es una iniciativa de Madres y el Ministerio de Educación y se propone, coincidieron desde esa organización y la cartera durante la actividad.A su turno, Pietragalla coincidió en remarcar el valor de la propuesta:y pone en evidencia a los compañeros, como Jaime (Perczyk) que ponen en la agenda de su gestión a los Derechos Humanos".Unos minutos antes, en el primer piso de la Casa Nuestros Hijos,, "algo -dijo- que hoy algunos quieren desaparecer". Y, mientras reconocía a las trabajadoras y trabajadores que se pusieron al hombro las distintas obras con la entrega de pañuelos, agregó que "no lo van a lograr mientras existan personas como ustedes y nosotras".Pensado como un legado para las nuevas generaciones, el espacio que está dentro de la exESMA reúne diversos retratos de las Madres con su emblemático pañuelo blanco yrecopilados de archivos nacionales y también de las propia organización de Derechos Humanos.Además del recorrido fotográfico, el segundo pisocomo Medios de comunicación, búsqueda y estrategias de visibilización, vida cotidiana y padres de la Plaza, una mención para quienes no formaron una organización, aunque siempre estuvieron presentes.Esto es poner en valor a la escuela y la educación pública", sostuvo Perczyk desde el escenario del acto que contó con la presencia de autoridades nacionales, diversos organismos de Derechos Humanos, familiares de víctimas de la última dictadura, gremios docentes, universitarios y representantes políticos, entre otros."En estos tiempos que algunos quieren borrar la memoria, les decimos que no lo van a lograr porque estamos firmes y no bajamos los brazos", aseguró"No se declaró patrimonio al edificio,, recordó Pietragalla sobre la nominación del organismo de las Naciones Unidas, que reconoció que en "el proceso dictatorial tuvo el objetivo de liquidar y desaparecer al enemigo político".En ese sentido, tanto el secretario de DDHH como el ministro marcaron su preocupación por los mensajes de algunos sectores políticos. Cumplimos 40 años de democracia,como la esencia misma del Estado", evaluó Perczyk."Tenemos que estar orgullosos de la resistencia de Abuelas y Madres,, señaló Pietragalla en el acto en el que participaron las legisladores por la Ciudad, Victoria Montenegro y Gabriela Alegre; la defensora del Pueblo de CABA, María Rosa Muiños; el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel; el secretario general de la CTA autónoma, Hugo Godoy; y directora de Educación para los Derechos Humanos, Género y ESI del Ministerio de Educación, Celeste Adamoli, entre otros.Con la participaciónel acto de este lunes marcó la inauguración para la muestra permanente "Madres de Plaza de Mayo. Línea Fundadora", que estará abierta al público en general, a escuelas y docentes en alrededor de 15 días.