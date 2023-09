Kicillof entregó 23 vehículos para escuelas de educación especial y 60 camiones de basura

El gobernador bonaerense Axel Kicillof entregó 23 combis para escuelas de educación especial y 60 camiones de basura / Foto: Eva Cabrera.

La ministra de Ambiente, Daniela Vilar, y el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, acompañaron a Kicillof en el acto en La Plata / Foto: Eva Cabrera.

Kicillof también entregó netbooks para estudiantes de distintos municipios bonaerenses / Foto: Eva Cabrera.

de la provincia de Buenos Aires y camiones para recolección de residuos para los municipios y aseguró que en su gestión "nos preocupamos por las futuras generaciones y por nuestro planeta"."Durante los cuatro años del gobierno anterior nada se hizo en educación yporque hubo dos años de pandemia. Pero la educación especial estaba tremendamente postergada", afirmó Kicillof.Kicillof presidió las entregas junto a la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, y el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni,Además, entregó netbooks de Conectar Igualdad a alumnos y alumnas de esos establecimientos especiales y remarcó queSileoni sostuvo que "ellos también se van de Viaje de Egresados,y los que terminan el ciclo se van a llevar una netbook porque ¿por qué razón no tendrían viaje o netbook como el resto de los estudiantes del sistema educativo?".Kicillof recordó que "en la provincia de Buenos Aires, uno de cada cuatro pibes y pibas del secundario podían irse de viajes de egresados."El mercado te da libertad de comprar para el que tiene los recursos pero el que no tiene recursos no tiene esa libertad, entonces comenzamos con el programa (Viaje de Fin de Curso) que no es un premio.el acompañamiento, que le ponen todo para terminar la secundaria", afirmó.destacó, y precisó que "es una inversión que hacemos, se gasta en ir y utilizar esos hoteles que están vacíos en temporada baja, esos restaurantes que no trabajan".Ese viaje, dijo, "no es solo para los que tienen los recursos. Y bueno, y los pibes y pibas de los colegios especiales, de las escuelas especiales, ¿por qué no? Bueno, por ningún motivo, por ningún motivo.Destacó "la inversión muy fuerte en el sistema educativo"Tambiény aseguró que esa inversión es "un gran avance" en material ambiental."Basta recorrer un poco la provincia de Buenos Aires y ver qué problemas tenemos,eso lo hizo el mercado, que nos contaminó toda la provincia de Buenos Aires y es lógico y razonable que eso requiera regulación de la sociedad en su conjunto organizada a través de quien la representa, el Estado. Porque si no cada uno ensucia, rompe, destruye y no paga por eso y no lo deja de hacer", aseguró."El candidato libertario Javier Milei decía que si quieren contaminar un río, que lo contaminen, porque hay agua en abundancia y no hay escasez, según dice una teoría económica de algunos autores bastante remotos de Austria en el siglo XIX,apuntó.Dijo queNo sé cómo van a conseguir el voto de los jóvenes si se enteran que uno de los candidatos dice 'no, mirá, contaminemos todo el planeta hasta que alguien venga y pague para que no se contamine'".