Cristina Kirchner: "La buena herencia es Vaca Muerta y el Gasoducto Néstor Kirchner"

¿Te acordás cuando el sábado, en la UMET, expliqué por qué tuvimos déficit fiscal en parte de nuestro gobierno?



Era porque se nos había dado vuelta la balanza energética y tuvimos que pasar de exportar energía hasta por 6.000 millones de dólares cuando Néstor era Presidente, a… pic.twitter.com/yotyvkF1p7 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 25, 2023

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner destacó este lunes queFernández de Kirchner tomó como referencia un informe de la consultora Ecolatina que muestra a la balanza energética argentina en recuperación con un "acumulado en los últimos 12 meses que comienza a tender al superávit", luego de un déficit de US$ 5.200 millones del año pasado y proyectado equilibrio para 2023.La vicepresidenta también menciona una publicación del portal Infobae, a través de su cuenta de la red social X en la que dijo: "Por eso me gustó tanto el título de Infobae "Los dólares de la energía: la herencia buena que recibirá el próximo gobierno". La herencia buena es Vaca Muerta y el Gasoducto Néstor Kirchner"."Y hay yapa que vino con la recuperación de YPF: el yacimiento de gas y petróleo Palermo Aike en la Provincia de Santa Cruz, que representa 1/3 del total de Vaca Muerta", agregó.El sábado pasado Fernández de Kirchner brindó la charla "De castas, herencias, derrumbes y futuro" en el marco de la presentación de la reedición del libro "Después del derrumbe. Conversaciones de Torcuato Di Tella y Néstor Kirchner" en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) "¿Te acordás cuando el sábado, en la UMET, expliqué por qué tuvimos déficit fiscal en parte de nuestro gobierno?", señaló también en la misma publicación la Vicepresidenta.En esa línea, explicó quey que exportaban energía por hasta 6.000 millones de dólares e importaban por el mismo monto "esto se ve muy claro en el gráfico de la consultora Ecolatina que se publicó ayer (por el domingo) en Infobae en la nota que les acompaño", agregó.Asimismo, precisó que la balanza energética se dio vuelta "fundamentalmente por dos razones".Una de las razones del déficit comercial en ese período es "l, indicó la Vicepresidenta.En segundo lugar, señaló que el aumento "exponencial" de la demanda energética interna fue porque la industria "no paraba de crecer" así como la actividad comercial y el consumo particular "¿Cuánta gente compró nuevos electrodomésticos, autos, amplió la casa o se construyó una? En fin… ¿Qué te voy a contar?".Para finalizar, dijo que "como siempre digo, hay tres cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad".