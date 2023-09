Mercado Pago acusó a los bancos de "querer impedir que 4 millones de personas generen rendimientos"

La aplicación realizó un descargo a través de un comunicado.

Mercado Pago acusó este lunes a las entidades bancarias de impulsar un cambio de normativa que establece el cambio del fondeo de cuentas a través del Débito Inmediato-Debin por el mecanismo de Transferencias Inmediatas Pull y que, aseguró la empresa, busca "impedir que 4 millones de personas generen rendimientos".La normativa del BCRA establece que, a partir del 1 de diciembre, los participantes del sistema nacional de pagos -bancos y billeteras virtuales- que actualmente usan Debin recurrente para fondear cuentas deberán discontinuar esa operatoria y habilitar a sus clientes las transferencias inmediatas pull.El argumento que estableció el BCRA es que se busca "prevenir casos de fraude".Sin embargo, desde Mercado Pago manifestaron que el cambio de norma "fy queSegún argumentaron, el DebinEn consecuencia, el reemplazo por las transferencias inmediatas “pull” -aseguraron- "es negativo", ya que "tiene más fricciones para el usuario" y genera "dificultades donde no las había".", aseguró la empresa a través de un comunicado."La solución que proponen, ‘Transferencias Inmediatas Pull’, todavía tiene fallas y no sirve como reemplazo. En nuestras pruebas, 9 de cada 10 personas no logra ingresar dinero a sus cuentas desde la billetera digital, generando inconvenientes en la experiencia al obligar a los usuarios a atravesar múltiples pasos en sus home banking -e incluso a acercarse a un cajero automático- para poder operar", apuntó Mercado Pago.