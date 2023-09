Con la literatura como fuerza que quiebra el poder del algoritmo, Filba celebra una nueva edición

El festival cumple 15 años. /Foto: Cris Sille.

y con entrada gratuita, ladesembarca en siete sedes de la ciudad de Buenos Aires con la participación de invitados internacionales como el estadounidense Jonathan Franzen, el rumano Mircea Cărtărescu, la italiana Francesca Manfredi y la eslovena Renata Salecl, y una programación que pondera a la lectura y a la creación humana como fuerza arrolladora frente a la máquina y a los algoritmos.Libros, lecturas, entrevistas, conversatorios, talleres, bitácoras, recitales, performances, clases magistrales y una biblioteca abierta para intercambiar textos trazan apenas una parte del mapa de actividades que el Filba se trae en, al compás de la literatura y todas sus posibilidades expansivas: entre palabras escritas, susurros, copas de vino, café o recorridos.En estos 15 años, la inauguración -miércoles a las 19.30 en el auditorio del Malba- toma otro formato y las palabras inaugurales serán compartidas a tres voces, Mariano Blatt, Gabriela Massuh y Rafael Spregelburd, con la dirección de Andrea Garrote. Una suerte de performance donde los tres reflexionarán sobre la dimensión humana en sus procesos creativos: el error, la emoción, el desvío, la espera y sus derivas.Entre los invitados, este año viene una sólida comitiva extranjera y participan figuras como Jonathan Franzen (Estados Unidos), Mircea Cărtărescu (Rumania), Renata Salecl (Eslovenia), Francesca Manfredi (Italia), Brenda Navarro (México), Lucía Lijtmaer (España), Simón López Trujillo (Chile), Alia Trabucco Zerán (Chile), Clément Bondu (Francia), Thibault de Montaigu (Francia), Daniela Tarazona (México), Nancy Huston (Francia) y David James Poissant (Estados Unidos).Mientras que de la partida nacional, forman parte del elenco filbaentre muchos otros más.La pregunta o la indagación que recorre la programación no podría estar más anclada a la coyuntura actual que ocupa y preocupa: el lugar de las máquinas frente al lenguaje, o la avanzada de la Inteligencia Artificial como amenaza frente a oficios artesanales y creativos. ¿Qué peligros acechan a la literatura en la cultura del algoritmo? El Filba responde con un lema que juega con la literatura como máquina humana: "La literatura no nace del lenguaje, tampoco de los libros. Allí es donde desemboca. La literatura viene de una sed primera que no puede ser saciada: la sed humana de querer y no poder entender; de necesitar contar y ser contado. La literatura como respuesta insistente, humana y fallida a lo que está vivo", plantea en su manifiesto de esta edición."El tema era ineludible, no podía ser otro -cuenta a Télam Catalina Labarca, programadora del festival-. Nosotras estábamos pensando en algunos temas desde el año pasado pero cuando aparece el chat GPT con toda esta fuerza, cuando aparece todo el debate en torno a la inteligencia artificial y todas sus posibilidades en un montón de funcionalidades humanas, dijimos no podemos escapar de esto. Sin embargo, lo queremos plantear justamente desde el lado humano, de carne y hueso, tratar de pensar qué es lo que la máquina no va a poder emular nunca del ser humano. Esa es la propuesta a reflexionar y a debatir hasta dónde va a llegar la inteligencia artificial y hasta dónde está la esencia totalmente humana".¿O sea que no hay reemplazo posible? "Es muy difícil asegurar que no habrá reemplazo", responde Labarca pero advierte que sí hay algún tipo de certeza: "cuando uno pone un texto en el chat GPT en el Google Traductor te das cuenta que ese texto está escrito por inteligencia artificial y no por un ser humano, porque no tiene sutileza, no hay matices y eso se ve reflejado en el uso de alguna palabra, en el uso de alguna coma, en los silencios, en las pausas. Ahí está el ser humano. En ese sentido creo que la literatura está a salvo, la literatura profunda, la literatura que nos conmueve".En este 2023, Filba celebra su décima quinto edición tomando como espacios siete sedes destacadas de la ciudad y recibe la visita de escritores y ensayistas de la talla del estadounidense Jonathan Franzen, autor de libros como "Las correcciones", texto leído como incisiva radiografía del tiempo en que vivimos; el más importante escritor contemporáneo rumano, Mircea Cărtărescu; o la ensayista eslovena Renata Salecl, quien dialogará sobre el resquicio de lo humano en este paradigma de algoritmos y libertades condicionadas por el mercado."Las expectativas son un montón, esperamos que todas las personas puedan disfrutar, que se acerquen al festival, que descubran nuevos autores. Nuestra propuesta siempre es que vayan a ver a sus autores favoritos pero que descubran a otros nuevos, y creemos que este año tenemos una parrilla de autores nacionales e internacionales muy sólida", sostiene Labarca.El festival se desarrolla en el Museo Malba, Centro Cultural Kirchner, Alianza Francesa de Buenos Aires, Fundación Santander, Lalalá, Club 911 y Casa Tai, con entrada gratuita y en algunos casos inscripción previa. Tanto la inauguración del festival como la entrevista a Jonathan Franzen serán transmitidas en vivo por el canal de YouTube del Malba.El Filba tiene además lo que las organizadoras llaman "el lado b" de la programación y se trata de; también la Noche de Poesía y, posteriormente, la fiesta que tendrá lugar el viernes en Club 911; o la "casa tomada" del sábado, en Tai, con escritores, poetas, músicos y un tarot poético que convocará a deambular por las habitaciones.El domingo, último día, se pensó como una jornada de lecturas para darle lugar a la escucha. Ese día, por ejemplo, habrá una una "rotativa lectora" de escritores que compartirán sus publicaciones más recientes, entre ellos, Ricardo Romero, Nancy Huston y Gabriela Cabezón Cámara, que por primera vez compartirá fragmentos de su próximo libro. Además, habrá teatro leído con Clément Bondu, Lorena Vega, Paula Marull, quienes leerán parte de sus obras "El Porvenir", "Imprenteros" y "Lo que el río hace", respectivamente. Y para el cierre broche de oro con una lectura esperada en el Centro Cultural Kirchner: Camila Sosa Villada compartirá en voz alta algunos pasajes de su recién reeditada novela "Tesis sobre una domesticación".Para ver la programación completa del Festival Internacional de Literatura Filba ingresar a la web