Rossi valoró el trabajo del empleado público: "Que no te atropellen con consignas falsas"

Mi invitación es a no quedarse callado, a que no te atropellen con consignas falsas, es a sentirse orgulloso de lo que son y somos: trabajadores del sector público Agustín Rossi

En las últimas décadas se ha instalado una mirada muy negativa y una estigmatización del sector Ana Gabriela Castellani

El jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente por Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, valoró este lunes el trabajo de los trabajadores del sector público y señaló que el Estado "chico" es en realidad uno "ausente que le sirve solo a un sector de la sociedad", durante la presentación de losaplicadas desde el inicio de la Presidencia de Alberto Fernández.Rossi encabezó la presentación junto a la secretaria de Gestión y Empleo Público,en el Centro Cultural Kirchner (CCK) de Buenos Aires.que llevamos adelante políticas públicas fundamentalmente destinadas a aquellos sectores de la sociedad que más lo necesitan. El Estado chico está mal llamado chico, es el Estado ausente que le sirve solo a un sector de la sociedad", aseguró Rossi en su exposición.Desde una colmada Sala Terraza Ballena del CCK, donde se dieron a conocer las principales acciones que, desde diciembre de 2019 han sido implementadas para "fortalecer y mejorar la calidad del Empleo Público", Rossi añadió que el Estado grande es en realidad "el (Estado) presente que está donde tiene que estar", aunque reconoció que "podría ser más eficiente".Detrás hay un trabajador o trabajadora y una familia, esposos o esposas, hijos o simplemente hay expectativas de vida. Me acuerdo por ejemplo del exministro de Economía (Alfonso Prat-Gay) que habló de la 'grasa de la militancia' o los que ahora andan con la motosierra", afirmó.En ese sentido, advirtió quedel candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei,y constituye "un mensaje de mucha violencia".Rossi también llamó a "derribar los mitos" que hay respecto al empleo público ya que, sostuvo, el "relato del Estado ineficiente, ausente y sobredimensionado no tiene ninguna sustentabilidad", y que quienes lo expresan "lo dicen porque son mentirosos porque desconocen o aunque conocen, les resulta cómodo un discurso de estas características"., subrayó Rossi.Puntualizó que "solo el 20% del empleo público" pertenece al nivel nacional y es donde están incluidos Fuerzas Armadas, de Seguridad, docentes de todas las universidades publica y el personal de administración.También destacó el plan de "capacitación y normalización" que se llevó adelante "articuladamente en cada provincia"."Cualquier trabajador que pueda pasar a planta permanente necesita mínimo cinco años de antigüedad. Ninguno ingresó en esta gestión porque no tenia cubiertos los requisitos básicos. Hemos hecho un trabajo enorme de capacitación en este tiempo", apuntó.Según los datos compartidos, el sector público nacional cuenta conPreviamente, Castellani detalló con números el balance de la gestión ya que consideró que aunque "se habla un montón de. Es el 60% porque el subsistema de salud, educación y seguridad se encuentra provincializado desde los '90", recordó.Castellani señaló que en el total de país hay un 55% de trabajadoras mujeres y un 45%, mientras que el 51% cuenta con estudios terciarios o universitarios completos, "un dato que suele omitirse deliberadamente"."No puede ser que ante cada cambio de gobierno estemos a la puerta del abismo sobre qué va a suceder con los trabajadores", añadió la funcionaria.Castellani también destacó seis "ejes de fortalecimiento" que se llevaron adelante. El primero, la carrera administrativa que permitió, entre otras cosas, garantizar la movilidad vertical revalorizando las tareas de 5.200 empleados, con "números que no tienen antecedentes en comparación con cualquiera de las gestiones que se quiera comparar" y triplicando la anterior.A la vez se llevó adelante el fortalecimiento de la capacitación obligatoria con la que se capacitó a 150.037 agentes en el marco de leyes como "Yolanda", "Micaela" o "Lucio" y otras propuestas formativas como el Programa Estado Integrado, el sistema de becas FoPeCaP y el INAP.Asimismo, se llevó adelante el fortalecimiento de la negociación colectiva con la que se dispuso cinco nuevos convenios colectivos y a través de los sectoriales se regularizaron las condiciones laborales, "que van desde los brigadistas que hacen manejo de fuego hasta las orquestas, coros y ballets"."Realizamos el análisis de la dotación sobre qué tenemos y necesitamos en cada uno de los organismos. Cuando dicen que son muchos ¿en dónde?Tarea pendiente es ver de qué forma podemos readministrar esos recursos humanos", explicó Castellani.También expuso sobre los balances en el fortalecimiento de la inclusión y la igualdad donde destacó el, con el que jóvenes de 18 a 24 años pudieron tener su "primera oportunidad laboral en relación de dependencia". Aseguró que se trabajó en cumplir con el cupo laboral Travesti-Trans y con el de discapacidad, aunque este último "se mantiene muy bajo".Finalmente se llevó adelante el fortalecimiento de la articulación federal que está por terminar con el Plan Federal de Formación y Capacitación en Gestión Pública, donde hoy "participan 22 universidades", en contraste con el inicio de la gestión, cuando eran solo dos."El presupuesto tenía cuatro veces más plata para catering que para capacitación federal. Era un delirio y dimos vuelta esa ecuación", remarcó.Castellani señaló que, con la que se logró llamar a 8.739 cargos en el marco de 34.589 postulaciones, mientras que actualmente se encuentran 893 concursos en procesos que permitan regularizar.Por este logro se entregó un reconocimiento a la asesora en Procesos de Selección de Personal de la Subsecretaría de Empleo Público, Karen Vázquez, y se compartieron los testimonios de profesionales que apuestan a las políticas públicas.En el acto estuvieron los secretarios generales de ATE, Hugo Ernesto Godoy, y de UPCN, Andrés Rodríguez; autoridades de la Jefatura de Gabinete, de las carteras de Trabajo y Economía, de Recursos Humanos de los ministerios y trabajadores de la Secretaría que conduce Castellani.