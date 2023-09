Sileoni anunció una inversión de $3.000 millones para el inicio del ciclo 2024

Sileoni detalló que el promedio de escuelas con presencialidad afectada por problemas de gas o calefacción pasó de 87 en junio, a 5 en lo que va de septiembre. /Foto: archivo.

El bonaerense es el segundo sistema educativo más grande de Latinoamérica.

La defensa de la educación pública

, que entre otros puntos estará destinado a la climatización de los establecimientos, ante la llegada de las altas temperaturas, al tiempo que destacó haber logrado reducir "a cifras mínimas" las complicaciones en los colegios durante el invierno.Sileoni adelantó la inversión que se realizará la provincia y repasó las cifras invertidas durante el año pasado, en el marco de un encuentro provincial de consejeros escolares de los 135 distritos que se realizó en la mañana del lunes en un salón de la capital bonaerense.Allí, el funcionario anunció las acciones de climatización que se realizaron, y la propuesta para el inicio de ciclo lectivo 2024 en el que la provincia"En julio del año pasado invertimos en 1.000 aparatos (de frío/calor para climatización) y en noviembre del año pasado fue un punto clave porque, por primera vez en un sistema educativo absolutamente vertiginoso, atrás de las necesidades y con dificultades, pudimos parar y ver lo que venía", dijo el titular de la cartera al referirse a laPara Sileoni, en noviembre pasado se logró cambiar la perspectiva, ya que se pudo prever el ciclo 2023, se invirtieron los fondos en ese mes, y luego se reforzó este año, durante los meses de marzo, (338 millones de pesos para compra de más de 8.400 ventiladores), y en junio-septiembre, (con la Renovación del Fondo Específico para Gas y Calefacción, y la asignación a Consejos Escolares de 3.414 millones de pesos para 3.978 establecimientos alcanzados)., comentó.Entre los procedimientos e intervenciones vinculados a la climatización de las escuelas se realizaron instalaciones de gas, reparación o cambios de estufas, pruebas de hermeticidad, encendido de calefactores con inspecciones, adquisición de aires acondicionados frío /calor y ventiladores.Según consignaron desde Educación bonaerense,"Alguien puede decir que tuvimos un invierno benigno, pero el invierno benigno sin previsión también es un invierno con problemas. Fue un invierno que nos llevó a que prácticamente desapareciera el tema frío de la prensa por primera vez en mucho tiempo, porque hemos reducido a cifras mínimas esa dificultad en un sistema educativo de 16 mil instituciones públicas", manifestó el titular de la cartera educativa.Agregó: "Si hicimos un camino que salió bien, queremos repetirlo este año", por lo que adelantó que se trabajará en octubre "para llegar a un plan de acción en noviembre", aunque precisó que para encarar el inicio de ciclo lectivo 2024, "ya tenemos 1.000 equipos de aire acondicionado frío calor para distribuir, 4 mil ventiladores, y un fondo de 3 mil millones de pesos".dijo el ministro y completó:digna a tener libros, computadoras, a no tener ni frío en invierno ni calor en verano. Todo eso para nosotros tiene la misma jerarquía", aseveró.También comentó queY agregó que "el 2 de agosto de 2018 cambió para siempre la mirada sobre la infraestructura escolar en la provincia. Desde ahí venimos gestionando con las complejidades que aquel hecho doloroso y tremendo trajo para todos. Eso significó una tarea del estado provincial mucho más atenta en la circulación de fondos", señaló al referirse a la tragedia de la Escuela 49 de Moreno, en la que murieron la directora y el auxiliar tras una explosión.Por otro lado, el funcionario, destacó que en este contexto político,"Creemos que los problemas que tenemos se resuelven con más inversión del Estado no con menos Estado, no es con voucher que se resuelve", aseveró tras recibir el aplauso de los consejeros y repasar que el viernes pasado se reinauguraron dos escuelas rurales con matrículas mínimas, que habían sido cerradas durante la gestión anterior. "Yo no vi al mercado ahí, tampoco lo veo en el resto de las escuelas rurales", comentó.Para el funcionario,, el bonaerense es el segundo sistema educativo más grande de Latinoamérica. Desde que asumió, en 2019, el gobernador Axel Kicillof inauguró 188 nuevas escuelas y jardines.Del evento también participaron el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, el Director Provincial de Consejos Escolares, Alejandro Perrone y el Subsecretario de Administración y Recursos Humanos, Diego Turkenich.