Azerbaiyán prometió respetar los derechos de los desplazados de Nagorno Karabaj

El presidente Ilham Aliyev aseguró que los derechos de los armenios desplazados de Nagorno Karabaj serán "garantizados" / Foto: Archivo.

"La incautación de armas, munición y vehículos de combate continúa en toda la región" Miniserio de Defensa de Azerbaiyán

"Los habitantes de Nagorno Karabaj, sea cual sea su etnia, son ciudadanos de Azerbaiyán", dijo el presidente Aliyev / Foto: Archivo.

Tregua y acuerdo

Dos guerras Armenia y Azerbaiyán, dos exrepúblicas soviéticas, se enfrentaron militarmente en Nagorno Karabaj de 1988 a 1994 (30.000 muertos) y en otoño de 2020 (6.500 muertos). Tras ese último conflicto, Rusia desplegó una fuerza de paz en ese territorio, pese a las cuales Bakú lanzó el ataque relámpago la semana pasada.

Armenia reiteró este domingo en rueda de prensa que no tiene fuerzas propias en Nagorno Karabaj

Representantes de Azerbaiyán y de la comunidad armenia de Nagorno Karabaj celebraron una primera ronda de negociaciones / Foto: Archivo.

Los primeros 40 desplazados llegaron a Armenia el sábado a través del corredor de Lachín / Foto: Archivo.

Rusia rechazó las críticas de Armenia

Nagorno Karabaj La región de Nagorno Karabaj es un territorio de unos 4.400 kilómetros cuadrados en el Cáucaso Sur, recuperado por Azerbaiyán en una ofensiva militar de apenas 24 horas iniciada el pasado 19 de septiembre.



Hasta entonces, la zona en la que viven unos 120.000 armenios había estado más de tres décadas bajo control de fuerzas independentistas, pese a que la comunidad internacional reconocía la región como de soberanía azerbaiyana.

El canciller ruso Serguei Lavrov calificó a las críticas armenias a su país como "ataques inaceptables" / Foto: Archivo.

El presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, aseguró durante un encuentro con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, quey que el proceso de reintegración de los que queden en la recuperada provincia se realizará "con éxito"."Los habitantes de Nagorno Karabaj, sea cual sea su etnia, son ciudadanos de Azerbaiyán. Sus derechos serán garantizados por el Estado azerbaiyano", declaró Aliyev en una conferencia de prensa conjunta con Erdogan en Najicheván, una franja de tierra entre Armenia e Irán incorporada al territorio azerbaiyano a principios de los años 1920."Confío en el éxitoa la sociedad azerbaiyana", añadió Aliyev, haciendo hincapié en el "interés común" de Turquía y Azerbaiyán de que reine "la paz" en el Cáucaso.Azerbaiyán se anotó la semana pasada una victoria militar relámpago contra el enclave independentista de Nagorno Karabaj, una región poblada en mayoría por armenios y anexionado al territorio azerbaiyano en 1921 por las autoridades de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).Para justificar su operación,, la explotación minera de recursos que pertenecen al Estado azerbaiyano, la construcción de trincheras y refugios en Nagorno Karabaj, incursiones con fines de reconocimiento y actos de violencia, incluida la recolocación de minas en las zonas ya desminadas y en las carreteras.El miércoles, el Ministerio de Defensa azerbaiyano anunció que se había llegado a un acuerdo sobre una tregua en Nagorno Karabaj, cuyas condiciones incluyen, en particular,El jueves, representantes de Azerbaiyán y de la comunidad armenia de Nagorno Karabaj celebraron una primera ronda de negociaciones que se centró en temas de la reintegración.Este lunes se realizóen la ciudad de Joyalí, en el oeste azerbaiyano.Por su parte, el Gobierno de Armenia confirmó este lunes que ya son casi 5000 los desplazados hacia ese país desde Karabaj, luego de la firma del alto el fuego la semana pasada."A la fecha,. El Gobierno da alojamiento a todos los que no tienen lugar para vivir. El registro de las necesidades de apoyo continúa", informó el Ejecutivo armenio en un comunicado recogido por la agencia de noticias Europa Press.El presidente de Nagorno Karabaj, Samvel Shahramanián, dijo que ya habían partido 30 micros con desplazados y que estaban alojados en la base de las fuerzas de mantenimiento de la paz rusas en Ivanián.Shahramanián dijo que muchos de los desplazados habían manifestado su deseo de trasladarse a casas de sus familiares en territorio armenio y, según informó la Radio Pública de Armenia.Los primeros 40 desplazados llegaron a Armenia el sábado a través del corredor de Lachín, atravesando el puente de Hakari, un traslado que fue permitido por las fuerzas azeríes que controlan la zona.El pasofueron registrados en el centro humanitario levantado en Kornidzor, una ciudad ubicada a pocos kilómetros de la frontera entre Armenia y Azerbaiyán.Armenia reiteró este domingo en rueda de prensa que no tiene fuerzas propias en Nagorno Karabaj y tildó de "falsas" a las declaraciones de las autoridades de Azerbaiyán.Por su parte, el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán informó que continúan las labores de incautación de munición y armamento, informó la Agencia de Información Estatal de Azerbaiyán, Azertag."La incautación de armas, munición y vehículos de combate continúa en toda la región", incluidos misiles, obuses y minas declaró el Ministerio.La más reciente espiral de tensión en Nagorno Karabaj costó la vida a un número aún indeterminado de personas, entre ellas seis miembros dePor su parte, las autoridades rusas rechazaron "categóricamente" las críticas de Armenia sobre la responsabilidad de las fuerzas de pacificación rusas en la región."Entendemos la intensidad emocional del momento, pero estamos categóricamente en desacuerdo con el intento de responsabilizar a Rusia o a las tropas de pacificación rusas, que están mostrando un verdadero heroísmo a la hora de llevar a cabo sus funciones,", dijo el vocero del Kremlin, Dimitri Peskov."Nadie puede decir que las tropas de pacificación han hecho algo mal. Nunca estaremos de acuerdo con estos reproches", afirmó, luego de las críticas expresadas por el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, quien la semana pasada pidió "no hacer la vista gorda" ante el "fracaso" del contingente ruso a la hora de vigilar el cumplimiento del alto el fuego pactado en 2020."Los ataques de Azerbaiyán contra Armenia durante los últimos años llevan a la conclusión obvia de que los sistemas de seguridad externa que están implicados no son eficaces,", apuntó.Asimismo, sostuvo que los armenios en Nagorno Karabaj aún hacían frente a "la amenaza de la limpieza étnica".Peskov dijo, a su vez, quee hizo hincapié en que es el caso con Armenia, "especialmente en estos días difíciles"."Armenia sigue siendo nuestro aliado, un Estado cercano. Los armenios son un pueblo cercano a nosotros, más armenios viven en nuestro país que en Armenia. Continuaremos el diálogo con Armenia, con Pashinián, y seguiremos trabajando para garantizar que todos los derechos de los residentes de Karabaj son respetados", sostuvo, informó la agencia de noticias TASS.En ese sentido, expresó su deseo de quey a la normalización de la vida en Karabaj después de lo sucedido"."Lo principal es ayudar a que la situación se resuelva y es muy importante evitar intentos por parte de terceros actores para establecer en vano su presencia en el Cáucaso, sin el potencial de mediación existente. Es poco probable que eso fuera a ayudar en esta situación", declaró Peskov.Horas después, el Ministerio de Exteriores ruso, encabezado por Serguei Lavrov, tildó a las críticas de Pashinián de "ataques inaceptables" y dijo que el primer ministro armenio "intenta, culpando a Moscú"."Las últimas declaraciones de Pashinián confirman nuestras conclusiones de que los procesos inspirados por Occidente y difundidos por Ereván, destructivos para su país y nuestras relaciones de alianza, no son algo puntual, sino que tienen naturaleza sistemática", comunicó el Ministerio a través de su canal de Telegram.Asimismo, en el comunicado afirmó que, permitió "evitar la derrota total de Armenia".El Ministerio ruso tildó a Pashinian de "irresponsable" por no haber "aceptado una tregua semanas antes" y lo acusó de causar un "descontento comprensible" entre la sociedad armenia.