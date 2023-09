Bregman rechazó una reunión con el embajador de EEUU por "una posición soberana"

La candidata presidencial del Frente de Izquierda Unidad, Myriam Bregman, consideró que los candidatos presidenciales no deberían reunirse con "diplomáticos extranjeros" / Foto: Archivo.

La candidata presidencial del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), Myriam Bregman, rechazó reunirse con el embajador estadounidense, Marc Stanley, al sostener que los postulantes argentinos no deberían debatir las propuestas locales con"No creemos que quienes somos candidatos presidenciales en nuestro país debamos debatir nuestras propuestas con representantes diplomáticos de otros países. Creemos que esta es una posición soberana elemental. Los candidatos a presidente en su país no se reúnen a debatir sus propuestas con el embajador argentino, por ejemplo", argumentó Bregman a través de una carta pública.El embajador había invitado, pero la dirección del Partido de Trabajadores Socialistas (PTS) decidió no aceptar la invitación alegando "razones políticas", según informaron fuentes partidarias."Somos antiimperialistas: cuestionamos la injerencia política y económica que su país ejerce y ejerció en nuestra región, donde ha tenido numerosas intervenciones militares para destituir gobiernos que no eran de su agrado", subrayó Bregman en la carta donde también sostuvo que la negativa no implica "valoración personal alguna"."Su Gobierno es el que tiene un poder definitorio en organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el cualcontra el nivel de vida de las mayorías obreras y populares de mi país", añadió la diputada.En la carta, también realizó cuestionamientos a "la injerencia política y económica" de Estados Unidos en la región, "donde ha tenido numerosas intervenciones militares para destituir gobiernos que no eran de su agrado, y a nivel global, como ocurre en la actual guerra en Ucrania"."Al día de hoy continúa el bloqueo contra la República de Cuba iniciado hace más de sesenta años, y la ocupación de Guantánamo, donde han montado hace más de 20 añosno tienen el más mínimo derecho de defensa", advirtió.Además, sostuvo que Estados Unidos "siempre se ha opuesto a nuestro reclamo soberano por las Islas Malvinas, apoyando a Gran Bretaña durante la guerra de 1982", aunque manifestó sentirse "parte y hermanados" con los trabajadores y el pueblo del país norteamericano."No desconocemos que el resto de los candidatos presidenciales en esta elección en nuestro país tienen un trato preferencial con usted y el Gobierno de los Estados Unidos,", concluyó Bregman.