Talleres volvió a sonreír y goleó a Barracas Central en el Kempes

Talleres, de Córdoba se reencontró este lunes por la noche con la victoria y le propinó una goleada, 4 a 0, a Barracas Central , en uno de los encuentros que cerró la sexta fecha de la Copa de la Liga, y llega entonado al clásico ante Belgrano del próximo domingo.Los goles en el primer tiempo fueron marcados por el arquero del visitante Andrés Desábato, en contra (17m.), Ramón Sosa (22m.) y Lucas Suárez (45m.). En el complemento, en el minuto final fue el ingresado Matías Galarza el que decoró el resultado final.Los ‘albiazules’ venían de tres fechas sin victorias y este triunfo los pone junto a River y Argentinos Juniors con 10 unidades, a 2 de la punta de la zona A, que encabezan Colón y Huracán (12), seguidos de Independiente (11).Además la ‘T’ se asienta en la segunda colocación de la tabla anual, con 60 unidades, y sigue firme en su camino a la clasificación a la Copa Libertadores 2024.En esa tabla que acumula los torneos de 2023, Barracas tiene 41 unidades, y si bien tiene varios equipos por debajo, debe seguir sumando para no tener inconvenientes sobre el cierre de la temporada.En esta Copa de la Liga los de Sergio Rondina tienen 6 puntos, producto de ganar los dos partidos que disputó de local, mientras que de visitante aún no sumó, sufriendo derrota en los cuatro encuentros que disputó en esa condición, incluida otra importante goleada en contra ante River en el Monumental (5-1).En la primaveral noche del Kempes, a los 12 minutos avisó la ‘T’ con una jugada clara que dispuso Valentín Depietri luego de una gran corrida tras habilitación de Rodrigo Garro, pero el volante demoró en la definición y el arquero Desábato le ganó el mano a mano.Antes había sido mejor ‘El guapo’, porque fue el que propuso juego y manejó los hilos ante un equipo al que le costaba hacer pie, aunque mostrando una propuesta algo más conservadora, sin descuidar su última línea y tratando de edificar las acciones a partir de la claridad del volante Rodrigo Villagra.Y desde el cuarto de hora llegó lo mejor de la ‘T’, a la alternativa del siempre peligroso Sosa por izquierda se sumó Nicolás Vallejo por derecha, y fue el exIndependiente el que recibió un largo pase de Matías Catalán, se sacó un par de hombres de encima desde ese sector y remató al potente, la pelota dio en el primer palo y luego en la espalda de Desábato, que en esa acción desafortunada vio la primera caída de su valla.Poco más tarde los cordobeses aumentaron cuando Rodrigo Garro apareció sin marca en el área, aunque no definió y tocó atrás para la entrada de Ulises Ortegoza, pero le taparon el tiro, aunque el rebote le quedó al paraguayo Sosa, que enganchó para adentro y remató desde afuera del área para colarla por el primer palo de Desábato para el 2 a 0.Se floreaba el elenco de Javier Gandolfi, se sucedieron chances para Depietri, Vallejo y Sosa, que no culminaron bien, pero sobre el cierre del primer tiempo el zaguero Suárez de cabeza puso el 3 a 0, y liquidó el pleito, aún con un tiempo por jugar.Pudo descontar el visitante a los 10 minutos del complemento, pero el arquero local Guido Herrera se lució con una doble tapada ante Nicolás Capraro, primero conteniéndole un cabezazo y luego le tapó un remate de zurda al defensor visitante.Mientras que Talleres se encontró con una buena cantidad de chances claras ante una descompensada defensa rival, pero sus delanteros fallaron una y otra vez en la definición.Se iba el juego, el local aumentó con un gol de gran factura anotado por Galarza, que recibió en tres cuartos de cancha y con un claro y potente zurdazo acomodó la pelota junto al palo derecho de Desábato, que vio una nueva caída de su valla.Talleres tendrá una semana tranquila antes de recibir el domingo a Belgrano, y Rondina tendrá mucho trabajo para recomponer armarse para recibir a Sarmiento el lunes próximo.Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Lucas Suárez y Juan Portillo; Rodrigo Villagra y Ulises Ortegoza; Rodrigo Garro y Valentín Depietri; Nicolás Vallejo y Ramón Sosa. DT: Javier Gandolfi.Andrés Desábato; Mauro Peinipil, Nicolás Capraro, Francisco Álvarez, Juan Ignacio Díaz y Rodrigo Insúa; David Salazar, Iván Tapia y Carlos Arce; Alexis Domínguez y Facundo Mater. DT: Sergio Rondina.Goles en el primer tiempo: 17m. Desábato (BC), en contra; 22m. SosaGol en el segundo tiempo: 45m. Galarza (T).Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar Maximiliano Puig por Álvarez (BC) y Siro Rosané por Arce (BC); 21m. Bruno Barticciotto por DepietriAmonestados: Depietri, Garro (T). Álvarez (BC).Árbitro: Luis Lobo Medina.VAR: Yael Falcón Pérez.Estadio: Mario Kempes.