Massa dio un paso más en la búsqueda de la unidad nacional con un pacto con gobernadores

Massa junto al gobernador Gustavo Saenz / Foto: Prensa.

El ministro de Economía y candidato a presidente por UxP, Sergio Massa, logró un importante acuerdo con nueve gobernadores del Norte Grande / Foto: Cornu Engue.

Sin federalismo no hay país 🇦🇷 pic.twitter.com/lY4rHE4DHn — Sergio Massa (@SergioMassa) September 24, 2023

El gobernador de Corrientes, el radical Gustavo Valdés, brindó su apoyo al proyecto de unidad nacional propuesto por Massa / Foto: Germán Pomar.

En la vorágine de la campaña electoral,de distintos espacios políticos con un acuerdo impulsado por los propios gobernadores del Norte Grande argentino.Ese pactopor las medidas a favor del consumidor y la recuperación del poder adquisitivo del salario con la devolución del IVA en la canasta básica y la modificación del Impuesto a las Ganancias.La residencia del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, en el barrio Las Costas del distrito San Lorenzo en la ciudad capital fue el epicentro para sellar un acuerdo netamente presupuestario parapero que a menos de 30 días de las elecciones generales tiene su impacto político, porque entre los mandatarios firmantes se encuentran también dos radicales: Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes)., quien es presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) y fue el compañero de fórmula presidencial de Horacio Rodríguez Larreta (Juntos por el Cambio) en las PASO,que propuso "coparticipar" el 25% del 'impuesto al Cheque' y el 35% del llamado 'impuesto País'.esta propuesta del CFI también fue tomada como bandera del "federalismo" por gobernadores peronistas como Ricardo Quintela (La Rioja) y el anfitrión Sáenz, que no dudaron en armar una reunión improvisada la noche anterior al acto en la localidad de Güemes, donde se firmaron acuerdo energéticos.se dieron cita para avanzar con la elaboración de esa iniciativa los mandatarios de Salta y de La Rioja, el misionero Oscar Herrera Aguad y el propio Massa, donde le presentaron esta propuesta que consistía inicialmente en una "distribución" de la masa coparticipable del 25% de cada uno de los impuestos mencionados.Las negociaciones continuaron hasta este domingo y, a pesar de que Massa lo anunció en su discurso en el acto, no estaba cerrada la letra chica porque con ese formato propuesto por los mandatarios se provocaba(Administración Nacional de la Seguridad Social)", según advertían desde Nación.Una vez de vuelta en la Residencia,se llegó al acuerdo final respecto a los números presupuestarios, pero faltaba definir qué metodología se utilizaría dentro de un marco legal.Allí apareció la figura de la diputada nacional salteña Cintia Pamela Calletti (Frente de Todos) -ministra de Justicia y Fiscal de Estado durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey-, quienque rubricaron los gobernadores pidiendo formalmente al Ministerio de Economía de la Nación que envíe una adenda al Congreso para que se trate junto al Presupuesto 2024.Una vez que la nota fue consensuadaque incluyó un momento de preocupación porque se cayó una rama de una palmera muy cerca de donde conversaban Massa y Morales, lo que terminó en risas y bromas sobre lo que dialogaban ambos y un posible acuerdo entre UxP con un sector del radicalismo en búsqueda de sumar parte de los votos obtenidos por Larreta.En declaraciones a los medios, Massa señaló al respecto queporque necesitamos un acuerdo programático que incluya a todos los sectores, pero hoy no voy a andar regalando ni ofreciendo cargos como caramelos".En esa línea discursiva, sostuvo queSi hago un acuerdo con el radicalismo, el representante de ese sector tendrá que hacerse cargo"."Los que queremos gobernar la Argentina tenemos que escucharnos porque nadie se la sabe toda y hay que saber pedir consejos y escuchar, pero luegoagregó.Con menor entusiasmo, el radical Valdés desligó este acuerdo como algo político porque, dijo,y no una cuestión partidaria", y remarcó que "esta iniciativa es una promesa para el año que viene y la quita de recursos por IVA y Ganancias ya es una realidad".Sin embargo, el mandatario correntino, en diálogo con los medios, destacó quepor el bien de la gente. Ojalá algún día los argentinos comprendan que ese es el camino".De esta manera,Y venía de compartir el sábado un acto con el intendente de Rosario, Pablo Javkin, del Frente Progresista Cívico y Social en Juntos por el Cambio.Gustavo Sáenz (Salta); Raúl Jalil (Catamarca), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gerardo Morales (Jujuy), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Gustavo Valdés (Corrientes) y Juan Manzur (Tucumán).