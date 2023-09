Atlético Madrid de Simeone ganó con autoridad el clásico ante Real Madrid

Diego Simeone, feliz tras el triunfo en el clásico ante Real Madrid.

Atlético Madrid, dirigido por Diego Simeone, venció este domingo con autoridad a Real Madrid, por 3 a 1, y se quedó con el clásico de la ciudad, en el partido más destacado de la quinta fecha de la liga española de fútbol.El español Álvaro Morata (PT 4m y ST 1m) y el francés Antoine Griezmann (PT 18m) fueron los goleadores del Atlético, mientras que el alemán Tony Kross (PT 35m) descontó para el equipo "merengue" en el estadio Metropolitano de Madrid.Con este triunfo, Atlético Madrid alcanzó los 10 puntos y bajó de la cima al Real (15), que llevaba puntaje perfecto, por los triunfos de Barcelona y Girona, que tienen 16 unidades.Los campeones del mundo Nahuel Molina, como titular, y Ángel Correa, quien ingresó a los 41 minutos del segundo tiempo, fueron parte del celebrado triunfo del Atleti, que no pudo contar con Rodrigo De Paul por lesión.Simeone alcanzó el partido 40 como entrenador de Atlético Madrid en el "derbi" frente a Real Madrid con 11 triunfos, 14 empates y 15 derrotas.El sello del "Cholo" estuvo en los tres goles, de idéntica factura, con desborde, centro al área y cabezazo del goleador de turno, en un partido donde se lucieron Morata, el brasileño Samuel Lino y el español Saul Niguez.Real Madrid tuvo un clásico para el olvido, sin un delantero definido, sintiendo la ausencia del crack brasileño Vinicius Jr. por lesión.En el duelo de entrenadores, Simeone logró su octava victoria ante el italiano Carlo Ancelotti. El "Cholo" sólo es superado por el actual seleccionador de Italia, Luciano Spaletti (11).La jornada del domingo se completó con los siguientes partidos:Real Sociedad 4-Getafe 3; Rayo Vallecano (Óscar Trejo) 1-Villarreal (Juan Foyth) 1; Betis (Germán Pezzella y Guido Rodríguez) 1-Cádiz (Jeremías Ledesma y Gonzalo Escalante) 1; Las Palmas (Máximo Perrone) 1-Granada (Lucas Boyé) 0.Otros resultados:Alavés 0-Bilbao 2; Girona 5-Mallorca 3; Osasuna 0-Sevilla 0; Barcelona 3-Celta 2; Almería 2-Valencia 2.Barcelona y Girona 16 puntos; Real Madrid 15 Athletic Bilbao 13; Atlético Madrid, Valencia y Rayo Vallecano 10; Real Sociedad 9; Cádiz y Betis 8; Osasuna, Villarreal, Getafe 7; Alavés 6; Las Palmas, Mallorca 5; Sevilla y Celta de Vigo 4; Granada 3; Almería 2.El entrenador de Atlético Madrid, Diego Simeone, aseguró que su equipo jugó "el partido que los aficionados necesitaban ver" y destacó las virtudes en el 3-1 ante Real Madrid, por la sexta fecha de la liga española."Jugamos el partido que los aficionados necesitaban ver. Hicimos un partido muy bueno. Lo más grande de hoy fue el espíritu. Si desde abajo sube ese espíritu y desde arriba baja ese espíritu somos un equipo complicado", señaló Simeone en conferencia de prensa."En el primer tiempo entramos fuertes. Sabíamos que podíamos hacer daño por los costados, y tratamos de buscar centros laterales", indicó el "Cholo", quien explicó los motivos del triunfo en el "derbi" español."Necesitábamos hacer un buen partido, tras el partido en Valencia yo les dije que no estaba preocupado. Hicimos un buen partido contra la Lazio. En el descanso hablamos que si retrocedemos como con el 2-1, ellos son muy peligrosos. Si jugábamos igualíbamos a perder el partido", apuntó Simeone.Por último, dejó en claro la felicidad que le produjo el triunfo ante Real Madrid: "Me pone contento que mañana lunes los chicos vayan a ir con la camiseta del Atlético de Madrid”.