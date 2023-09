Declaran los dos jóvenes que fueron testigos directos del crimen de Rafael Nahuel

El martes o miércoles se conocerán tres testimonios clave en el juicio por el asesinato de Rafael Nahuel / Foto: Archivo.

ocurrido el 25 de noviembre de 2017, y en el cual están procesados cinco integrantes de la Agrupación Albatros de la Prefectura Naval Argentina.Los dos jóvenes mapuches que bajaron el cuerpo de Nahuel desde la montaña hasta la ruta 40 en busca de ayuda médica,en el momento en que recibió el disparo.También está previsto que dé su testimoniointegrante de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, que intentó ser desalojada de las tierras en la que se habían establecido en la zona de Villa Mascardi, y que el 25 de noviembre de 2017 también recibió un disparo por la espalda que la hirió en el hombro.Se trata de tres testigos clave para los abogados de la familia de Nahuel, la secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh) de Bariloche,Se sumará además el testimonio deque el cuerpo de su sobrino fuera dejado a la vera de la ruta 40.El juicio que se desarrolla en la ciudad rionegrina de General Roca se estructuraPara esta semana está previsto que dos de los imputados amplíen su declaración indagatoria:ambos imputados como "partícipes necesarios" del delito de "homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa".Ambos darán su versión de lo sucedido. En las declaraciones que hicieron durante la instrucción del expediente sostuvieron lapor parte de los integrantes de la comunidad mapuche, versión que no se condice con el aporte probatorio y testimonios recogidos hasta el momento en el juicio oral.En relación a Jones Huala y González Curruhuinca,de la muerte de Nahuel, esta semana darán su testimonio ante los jueces del TOF de General Roca.minutos después de que los propios prefectos dispararan montaña arriba entre 114 y 129 veces con munición de plomo -según consta en las pericias-, lo que provocó la muerte del joven mapuche.Jones Huala y González Curruhuinca, en sus respectivas declaraciones indagatorias -a las que accedió Télam-,y por qué decidieron bajar su cuerpo desde la montaña, incluso exponiéndose a ser reprimidos o detenidos.En su indagatoria del 28 de noviembre de 2017, FaustoAhí empecé a gritar que dejen de disparar, pero siguieron disparando. De repente, no se escuchó más nada. Estaba Rafael en el suelo, me acerqué a verlo y vi que tenía un disparo del lado izquierdo"."Le preguntaba cómo estaba. Decidimos no dejarlo solo porque nosotros tuvimos otro suceso parecido en la comunidad de Cushamen", agregó en su declaración.en la costa del río Chubut en el marco de un operativo de Gendarmería que, según la orden judicial, debía desalojar la ruta 40 pero que terminó incluyendo una persecución a los miembros de la comunidad de Cushamen por las tierras que ocupaban., en una zona del río que ya había sido rastrillada por lo menos en dos oportunidades.En el caso de González Curruhuinca, en la indagatoria declaró cómo"Cuando Rafael recibe el disparo,Yo me entregué debido a que Rafael necesitaba atención médica, pero no se pudo dar. (…) Nosotros vimos morir a Rafael en nuestras manos, pero yo me entregué para llevar el cuerpo de Rafael", reconstruyó González Curruhuinca en su declaración.En tanto, durante la audiencias de pasado miércoles 20que llegaron a la zona de Villa Mascardi.Uno de ellos, el médico Víctor Parodi,de Nahuel.Parodi relató que en el hospital zonal Ramón Carrillo de Barilocheen el que "pedían ambulancia por dos o tres heridos", y que se trasladó hasta el lugar.Al llegarbajaban un cuerpo en una camilla improvisada.Se acercó yya no tenía signos vitales.No intentó realizar maniobras de reanimación,En tanto, la médica Carolina Zombory arribó al lugar unos minutos después, en una segunda ambulancia, y, según dijo al Tribunal,hasta que el primer grupo de asistenciaFue convocada hasta la vera de la ruta como testigo de los procedimientos que realizó sobre el cuerpo el, dijo sobre el cuerpo de Nahuel, y se mostró sorprendida porque los policías de la provincia "lo dieron vuelta una y otra vez"., agregó, y también señaló que le llamó la atención la demora en la colocación de las bolsas de papel en las manos de la víctima, para el resguardo de las huellas.Zombory aseguró que en el lugar se vivierony en su declaración incurrió en una contradicción que fue marcada por los abogados de la querella de la secretaría de Derechos Humanos.El miércoles pasado, la profesional de la salud dijo ante los jueces que mientras estaba en el lugarprovenientes de la montaña.El abogado Mariano Przybylski le recordó que durante la instrucción y ante una pregunta puntual sobre esa cuestión de la fiscalde ningún tipo durante su estadía en Villa Mascardi."Yo tengo el recuerdo de haber escuchadoque me sonaban a disparos", insistió entonces la médica.En el expediente judicialque dé cuenta de disparos de armas de fuego con posterioridad al descenso del cuerpo de Nahuel.