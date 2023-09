También la música pone en foco la maternidad y la violencia obstétrica

Popen Vidal gestó Obra Madre para hablar sonre la maternidad. /Foto: prensa.

La música y compositora argentina Popen Vidal, que residió 15 años en España, después de haber girado por San Luis, Salta, Jujuy, Tucumán, Córdoba y Neuquén presenta su disco conceptual: “Obra Madre”, sobre maternidades y puerperio, en el Teatro Margarita Xirgu el domingo 8 de Octubre a las 21.



Popen contó: “Cuando tuve a mi hijo sentí que tenía que hablar de mi experiencia con la violencia obstétrica y económica y lo que es maternar en este sistema patriarcal. Este es mi disco más importante porque me llevó mucho trabajo, me emociona porque cuando escucho las canciones lloro”.



Puerperio VER VIDEO

Este proyecto se trata de una obra musical y poética de diecinueve canciones escritas a partir de su experiencia como madre, que se divide en cuatro partes: Fecundación, gestación, parto y puerperio, con la participación de artistas reconocidas como Lula Bertoldi, Nadia Larcher, Luna Monti y el ensamble de mujeres cantoras “Rondadora”.La cantante que en diciembre regresa a la patagonia argentina recordó: “yo venía muy punk rock, bastante grito y visceral y en la gestación fue todo mucho más calmo, profundo, sensual y meditativo. En cambio el parto y el puerperio fue: “Rock, rock, rock”: en ese momento pensé: “tengo que contar esto”, mi deseo es que esta obra sirva para acompañar maternidades y visibilizar la violencia”.Popen Vidal.La artista emergente influenciada por el rock y el folclore del norte argentino y español explicó: “regresé a Buenos Aires después de estar viviendo quince años en Valencia y compuse la canción: “Fecunda” sin saber que iba a gestar a mi hijo. En ella hablo de la fertilidad en mi ser y de las ganas que tenía de sembrar acá, al mes y medio conocí al papá de Uri y a las tres semanas lo buscamos, sentimos que nos encontramos para eso, durante el embarazo compuse muchas canciones y el llegó el 31 de diciembre de 2016”.en la voz de la activista Violeta Osorio: “cuando entré en la sala de parto me di cuenta que estaba en el horno, fue como entrar a una tortura, sentí un cosquilleo y dije: “acá me van a violar”, eso fue en 2016 y en ese momento no teníamos las herramientas que hay ahora. La canción la compuse hace seis años, me moví y encontré mujeres como Julieta Saulo o Violeta de las Casildas que militaban hace desde hace mucho tiempo y empecé a tejer redes".Sobre su concierto en Ciudad de Buenos Aires adelantó:“me encanta ir de adentro hacia el centro. La fecha del Xirgu es un deseo muy grande construido artesanalmente con invitadas que participaron en la obra y en la banda me acompañan: Martín Santillán en teclado, Gerónimo Mangini en la batería, Natalia Pellegrinet en guitarra y Ana Vidal en el bajo”.( Por Alelí Alegría Cuba)