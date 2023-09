"Si las opciones son Milei y Massa, votaré por Massa"

El gobernador electo de Río Negro dijo que votará a Massa en un posible ballottage. Foto: Prensa

El gobernador electo de Río Negro, Alberto Weretilneck, afirmó que en un eventual ballottage entre los postulantes presidenciales de Unión por la Patria, Sergio Massa, y de La Libertad Avanza, Javier Milei, no tiene "ninguna duda" que optaría por el ministro de Economía., en una entrevista que publicó este domingo el diario Río Negro.Aunque el senador nacional remarcó que en "Juntos (Somos Río Negro) hay expresiones y cada dirigente tiene la libertad, pero el partido no tendrá expresiones, por lo menos, para la primera vuelta".Para el futuro gobernador de Río Negro, que reemplazará a Arabela Carreras,Consultado, remarcó "está claro que el Estado y los contribuyentes no pueden pagar más empleados".En cuanto al año entrante,"El país necesaria y forzadamente tendrá una discusión de la macroeconomía y tendrá su derrame provincial. Tenemos que pensar en nosotros para que después lo nacional no perjudique sino que nos beneficie", concluyó.