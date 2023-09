Massa: “Cada puerta que se abre a un trabajo, es una puerta que se le cierra al delito y las dos cosas tienen que ir juntas” / Foto: Sebastián Granata.

Agustín Rossi, jefe de gabinete y candidato a vicepresidente por UxP / Foto: Sebastián Granata.

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, aseguró este sábado que si llega a la presidencia se tomará “como algo personal devolverle la paz a Rosario”, al inaugurar un centro de operaciones policiales e incorporación de 500 nuevos gendarmes en esa ciudad de Santa Fe.“Vamos a, y le digo al intendente (Pablo Javkin, presente en el acto) que si soy Presidente voy a tomar como algo personal el devolverle la paz a Rosario”, señaló Massa durante su discurso.En ese sentido, el postulante del oficialismpara, y prometió trabajar con el mismo empeño para lograr lo mismo en Rosario.“Esta ciudad debe ser de los que producen, los que sueñan, los que creen, no de los chorros.”, remarcó el ministro de Economía.Massa afirmó además que los jefes de las fuerzas de Seguridad que su compromiso es como ministros “asegurarles las inversiones que necesiten en materia de logística y tecnología para exigirles resultados”.“Cuenten con mi compromiso para tener las inversiones que necesiten en logística y tecnología.Por eso les vamos a dar todas las herramientas que necesiten”, subrayó.“Hoy se incorporan 500 gendarmes de un equipo de 1300 gendarmes más que vamos a ir incorporando en las próximas semanas en Rosario, pero no es sólo gendarmes, en realidad es el trabajo coordinado de Gendarmería, de Prefectura, de la Policía Federal y de la Policía de Seguridad Aeronáutica”, especificó.A su vez, Massa indicó que junto con el ministerio de Transporte de la Nación coordinó la decisión de que el histórico edificio de la Estación de Trenes Rosario Central Córdoba, ubicado en 27 de Febrero y Juan Manuel de Rosas, albergue la Superintendencia Nacional de Investigaciones Criminales de la Policía Federal Argentina (PFA) “para investigar los delitos vinculados al crimen organizado y al lavado de dinero”.“Voy a trabajar al lado de cada rosarino y rosarina para devolverles el funcionamiento de la fuerza de seguridad, la paz y la tranquilidad, pero sobre todo para que sonrían mostrándole a la Argentina que Rosario es lo que fue siempre, un símbolo del progreso, del desarrollo y de la cultura”.“Por eso,. Muchas gracias, gracias a cada uno de los oficiales de nuestra fuerza, los queremos en la calle cuidando a nuestra gente para que la calle vuelva a ser de los ciudadanos y la cárcel sea el lugar de los chorros”, finalizó.De esa forma Massa dejó formalmente inaugurada en Rosario una nueva base operacional de la Gendarmería Nacional en la ciudad santafesina de Rosario que cuenta con un centro de comando y control con enlace satelital, camión sanitario y vehículos de comando; y con la capacidad de desplegar efectivos a las zonas que más lo necesiten de acuerdo al mapa del delito.Al comienzo del acto, las autoridades y los demás invitados junto a las fuerzas de Gendarmería Nacional, rindieron homenaje a los cuatro soldados del Ejército argentino fallecidos en servicio el pasado jueves en cercanías de San Martín de los Andes, con un minuto de silencio.Otro de los oradores en el acto fue el jefe de Gabinete y candidato vicepresidencial de Unión por la Patria, Agustín Rossi, quien consideró que “nada más nocivo para el combate del narcotráfico que la dolarización” de la Economía que propone el postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.“El pasaje de pesos a dólares permite rastrear el dinero de las organizaciones delictivas.En cuanto a la seguridad de la ciudad de Rosario, afirmó: “Pusimos, créanme, todo el esfuerzo y toda la decisión, desde el Presidente (Alberto Fernández), la Jefatura de Gabinete, el Ministro de Economía quien siempre fue sensible a los refuerzos presupuestarios que se necesitaban, y finalmente todo el equipo del Ministerio de Seguridad y las Fuerzas Federales”.“Nuestro compromiso es que tenemos fecha de llegada a la ciudad de Rosario y no tenemos fecha de partida”, remarcó, al tiempo que aseguró: “Nos vamos a quedar todo el tiempo que sea necesario en Rosario para trabajar articuladamente con las distintas agencias del Estado, detrás del objetivo de devolverle seguridad a los vecinos y vecinas”.A su turno, elEn esa línea, expresó que a la llegada de más gendarmes, se le suma “otro camino para tener más seguridad, el que podamos tener más oportunidades, el que podamos incorporar todos los días más gente al mundo laboral”.“Cada puerta que se abre a un trabajo, es una puerta que se le cierra al delito y las dos cosas tienen que ir juntas”, afirmó.“Es necesario lo que estamos haciendo hoy pero sigue siendo muy necesario seguir luchando para que nuestra industria siga creciendo, para que nuestros trabajadores sigan teniendo oportunidades en forma creciente y eso, particularmente con las últimas medidas que ha tomado el Ministro (Massa), vamos en el camino correcto, queremos ir hacia ahí”, enfatizó.