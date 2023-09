Icardi marcó en el triunfo del Galatasaray y es el goleador de la liga turca

Foto: X (ex Twitter)

El delantero argentinoconvirtió esta tarde una conquista para el líder, que derrotó como visitante y por 2-1 a Istanbul, en un partido correspondiente a la sexta fecha de la SuperLiga de fútbol de Turquía.El atacante rosarino, de 30 años, marcó el segundo tanto, mediante un tiro penal, a los 5m. del segundo período.De esta manera, el exjugador de Inter de Italia y París Saint Germain de Francia, entre otros clubes,Galatasaray, que acumuló su cuarto triunfo en hilera, reúne 13 unidades en la clasificación y es el provisorio líder. En el conjunto de Estambul también se desempeñaron los uruguayos Fernando Muslera y Lucas Torreira, además del colombiano Davinson Sánchez.Rizespor, con el concurso del atacante cordobés Adolfo Gaich (ex San Lorenzo), empató 1-1 con Sivasspor.Karagumruk, con la participación del arquero santafesino Matías Dituro (ex Douglas Haig de Pergamino) y nacionalizado chileno, igualó 1-1 con Pendikspor, donde convirtió mediante un tiro penal el paraguayo Oscar Romero, ex Boca Juniors.También jugaron Antalyaspor 2-Samsunspor 0; Gaziantep 2-Istanbulspor 0.