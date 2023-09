Los candidatos del FIT-U recorrieron Lomas de Zamora y Boedo

Biasi y Del Caño / Foto: Prensa.

Los principales postulantes delrealizaron este sábado recorridas en el partido bonaerense dey en el barrio porteño de, en el marco de su campaña electoral, y los dirigentes del espacio llamaron a votar por esa fuerza en las próximas elecciones para enfrentar en las urnas a "los candidatos del FMI"."Estamos en un momento en el cual es muy importante mostrar que la izquierda es una alternativa. Sólo una de las cinco listas que se presentan en octubre. Hay que dar un fuerte mensaje votando al Frente de Izquierda, a los que no somos ni seremos cómplices ni sometidos al poder económico y el FMI", expresó el candidato a vicepresidente,, al encabezar un acto en Lomas de Zamora, según informaron fuentes partidarias.Del Caño realizó recorridas y dialogó con vecinos del barrio junto a los candidatos a gobernador y vicey los candidatos a diputados nacionalesy referentes locales."(El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier), hace demagogia con una supuesta dolarización para mejorar el poder adquisitivo del salario cuando eso implicaría una megadevaluacion y arruinar más al pueblo", añadió del Caño.Además, sostuvo que al postulante de Unión por la Patria, Sergio Massa, "no le tembló la mano para aplicar una devaluación después de las PASO llevando a que tengamos la inflación mensual más alta de los últimos 30 años"."Seguir por el camino del FMI como proponen todos los candidatos sólo traerá más pobreza, más desempleo, más precarización y caída del salario. Somos la única fuerza que tiene una propuesta: desconocer la deuda fraudulenta con el Fondo y poner todos los recursos del país en función de las necesidades sociales", aseveró.Por su parte, C"Hay que prepararse en serio con diputados y diputadas que no se van a vender, que van a estar siempre acompañando las luchas y enfrentando a los ajustadores de siempre", subrayó.En la Ciudad de Buenos Aires, la candidata a jefa de Gobiernoencabezó una recorrida por el barrio de Boedo junto al diputado de la Ciudad, Gabriel Solano y el candidato a legislador y trabajador del Garrahan, Alejandro Lipcovich, donde aseguró que "el único voto estratégico es al Frente de Izquierda”., remarcó Biasi.En tanto, Biasi criticó a los otros candidatos a jefe de Gobierno señalando que ni Ramiro Marra (La Libertad Avanza), ni Jorge Macri (Juntos por el Cambio) van a "cogobernar para seguir profundizando el ajuste y la criminalización de la protesta social" y que Leandro Santoro (Unión por la Patria) "no puede meter debajo de la alfombra los nefastos pactos que el peronismo tuvo y tiene con el macrismo".Por su parte,“Necesitamos una izquierda fuerte para enfrentar el avance de la derecha y el ajuste y por eso el voto estratégico es el voto al Frente de Izquierda", aseguró.