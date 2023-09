Mensajes de apoyo a Cristina Kirchner en Formosa frente a “la persecución judicial”

Manoukian, Valdés y Basterra durante la presentación de libro en al Feria / Foto: X.

Dirigentes de Unión por la Patria (UxP) presentaron el librojunto a la militancia en la ciudad de Formosa y brindaron su apoyo a la expresidenta al denunciar una “persecución judicial” en su contra, en el marco de la 21° Feria del libro de esa provincia del norte argentino.“A Cristina le hicieron 365 causas penales, la persona con más causas que le sigue es Juan Perón con 123. Estas denuncias eran acompañadas por incontables tapas de diarios, minutos de radio y tv con el fin de demonizar su imagen”, denunció el diputado nacional y compilador del libro,Además, el panel estuvo conformado por el ministro de Cultura y Educación de Formosa,; el director de Ediciones Ciccus,; y la historiadora y escritoraEl respaldo se da después de que el pasado lunes la Cámara Federal de Casación Penal dispuso que se realicen los juicios orales por las causas Hotesur-Los Sauces , por supuesta asociación ilícita y lavado de dinero, y del Memorándum de Entendimiento con Irán, por presunto encubrimiento, en los que está imputada la Vicepresidenta.Sobre el accionar de los jueces, sostuvo el autor del libro, “de 13 jueces federales, que llegó a convocarla a 8 indagatorias el mismo día, que coincidía con el cumpleaños de su marido fallecido –Néstor Kirchner-”.“En el día del cumpleaños de su nieta, Bonadio allanó la casa de la expresidenta en Santa Cruz, y a Máximo Kirchner le allanó su casa el día del cumpleaños de su hijo porque –el fallecido juez federal- esperaba con crueldad esos sucesos”, consideró.Con respecto a la Corte Suprema de Justicia,remarcó que sus integrantes “”.“Pareciera que nos armaron la agenda electoral judicial desde la cúpula de la Corte ¿Cómo van a ser imparciales los jueces si ven cómo se manejan los cortesanos?”, fustigó el legislador, que remató:Durante su discurso,se refirió a la gravedad del intento de atentado a la Vicepresidenta: “Todo esto hace que el compromiso militante tenga que redoblarse, porque la historia nos lo reclama, como dice Gildo Insfrán –gobernador de Formosa-,".A su turno,advirtió que “a 40 años de democracia estamos ante una elección con proscripciones porque no permitieron que Cristina fuera candidata. No estamos en una democracia plena", aseveró.Por su parte,señaló que “Objetivo: Cristina. El Lawfare contra la democracia en Argentina” se trata de una obra colectiva, en la que pueden leerse los textos y discursos de Cristina Fernández de Kirchner, José Luis Rodríguez Zapatero, Rafael Correa, Evo Morales, Baltasar Garzón, Adoración Guzmán y Ernesto Samper, entre otros""Estos mandatarios y especialistas del Derecho apoyaron la inocencia de la Vicepresidenta y difundieron esta postura no solo en nuestra región, sino también en Europa y el resto del mundo", remarcó.