Desde octubre, habilitan la ampliación del oleoducto para trasladar el crudo de Vaca Muerta

Foto Prensa.

El Plan Duplicar Plus hoy se encuentra con cuatro frentes y en pleno proceso, y con una inversión de US$ 1.200 millones y un plazo de ejecución de 22 meses ampliará la capacidad desde 36.000 m3/día actuales a los 86.000 m3/día.

Oldelval

"La industria comprende que cuanto más rápido podamos construir ductos, más rápido se desarrollará el sector hidrocarburífero. Ese paradigma vino para quedarse" Ricardo Hosel

El, que transporta el 100% del petróleo de Vaca Muerta, incrementará desde el 1 de octubre su capacidad en unos 20.000 barriles diarios (bbl/d), primer hito del proyecto de ampliación que llevará a más que duplicar la evacuación en 2025 hasta 540.000 bbl/d.La obra es laque conducen el petróleo de Vaca Muerta desde la Cuenca Neuquina hacia Puerto Rosales, como parte del proyecto denominado Duplicar Plus que busca acompañar el desarrollo de los recursos no convencionales.En esta oportunidad, la compañía informó que a partir del 1 de octubre estará operativa la primera ampliación de unos 20.000 bbl/d, desde donde se embarca buena parte de las exportaciones.Asi, las obras van a permitir incrementar la exportación de petróleo del país entre 230.000 y 320.000 barriles/día equivalentes a 5.000 y 8.000MM de USD/año.Elhoy se encuentra con cuatro frentes y en pleno proceso, y con una inversión de US$ 1.200 millones y un plazo de ejecución de 22 meses ampliará la capacidad desde 36.000 m3/día actuales a los 86.000 m3/día, es decir el equivalente a unos 540.940 barriles totales.Para ello se sumarán 455 kilómetros de nuevos ductos y otros 70 kilómetros de cambio de traza, la repotenciación de cuatro estaciones de bombeo y una ampliación de la terminal de almacenaje en Puerto Rosales, a cargo de la empresa Oiltanking, también en desarrollo en paralelo.Al primer salto de ampliación del 1 de octubre, sumando 20.000 bbl/d,, con otros 40.000 bbl/d, mientras que para principios de 2025 se estará finalizando el proyecto que va a incrementar la capacidad de transporte de Oldelval en 300.000 nuevos barriles diarios.Pero la velocidad con la que se anticipa podrá crecer Vaca Muerta, incluso, obligan a las operadoras a proyectar nuevas ampliaciones.En particular Oldelval, ya se encuentra trabajando en conceptualizaciones de ampliaciones tanto hacia el Atlántico como aguas arriba de Allen más allá de Duplicar Plus.Así, para 2024, la compañía que el año pasado logró hasta 2037 la prórroga de la concesión que le concede el Estado nacional, tiene previsto lanzar una, es decir desde el corazón de la Cuenca Neuquina hacia la terminal de Allen.Esa tarea será clave para poder asegurar que a partir de 2025 las áreas de producción estén vinculadas con el ducto, para asegurar la capacidad que demandará a partir de entonces la disponibilidad de transporte que dejará el Duplicar Plus.Esa obra,, mediante la incorporación de 250 kilómetros de nuevos ductos.Oldelval es la compañía que opera en el segmento de midstream (distribución) en la Cuenca Neuquina, y transporta hidrocarburos líquidos mediante una: Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires.La empresa, de lo cual incluye el 100% del petróleo de Vaca Muerta, lo que representa el 90% del petróleo de la Cuenca Neuquina y más del 50% a nivel nacional.La estructura societaria de la compañía está compuesta por YPF (37%), ExxonMobil (21%), Chevron (14,5%), Pan American Energy (11,9%), Pluspetrol (11,9%), Tecpetrol (2,1%) y Pampa Energía (2,1%), es decir, varias de las principales petroleras operadoras de la formación no convencional de Vaca Muerta.Para entender la magnitud de la obra, el CEO de Oldelval, Ricardo Hosel, indicó que "hoy el país produce en el orden de los 600.000 bbl/d, con lo cual esta obra se adicionará 300.000 bbl/d, lo que significa un salto exponencial para la Cuenca Neuquina y el desarrollo de Argentina"."La industria comprende que cuanto más rápido podamos construir ductos, más rápido se desarrollará el sector hidrocarburífero. Ese paradigma vino para quedarse y en este sentido estamos llevando a cabo el proyecto Duplicar Plus, que, afirmó el directivo.Es que el incremento de producción que viene registrando la formación hizo impostergable la decisión de sus accionistas para la ampliación de la capacidad, y es una de las obras en marcha para incrementar la capacidad de transporte junto con el Oleoducto Vaca Muerta Morte en etapa final de obra, y el proyectado Vaca Muerta Sur a construir hacia un nuevo puerto en Rio Negro.comprometidos mediante contratos de largo plazo para la reserva de transporte, mientras que el restante la empresa inició este año la colocación de deuda en el mercado local.De ese monto total,. Es que una de las características del proyecto es el desarrollo de la cadena de valor local, compuesta por más de 150 Pymes que operarán durante 22 meses de duración de la obra.Este proyecto, lo que implicará la contratación de 1.200 personas en forma directa y 12.000 entre mano de obra indirecta e inducida.