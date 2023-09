Massa va a la conquista del voto de los ausentes y desencantados con un mensaje de futuro

Foto: Emilio Rapetti.

Foto: Emilio Rapetti.

Foto: Victoria Gesualdi.

Visitas por el país y acto con Kicillof Massa encarará en los próximos días una agenda hiperactiva con visitas a Salta, Escobar y Neuquén para suscribir acuerdos energéticos en el primer caso, inaugurar hospitales del PAMI en la localidad del conurbano bonaerense y poner en marcha un gasoducto, en las tierras neuquinas.



En la provincia patagónica, Massa también tiene previsto encabezar un acto con sindicatos y además podría participar de una caravana, según fuentes locales, mientras que la sucesión de viajes, actos y recorridas se coronará el próximo miércoles 27 de septiembre con una concentración que genera expectativa en la coalición oficial: el discurso que dará en la localidad bonaerense de Ensenada junto al gobernador Axel Kicillof.



Este evento tendrá lugar en el estadio del club Defensores de Cambaceres y ya está siendo convocado a través de las redes bajo la consigna "Todos y unidos. Massa presidente. Axel gobernador".



La sucesión de actividades del candidato y titular del Palacio de Hacienda está enmarcada en la campaña electoral, al restar un mes para los comicios generales, y además se entiende por la próxima entrada en vigencia de la restricción para la publicidad de actos de Gobierno que puedan promover la captación del voto, prevista para el mismo miércoles.



Tras el desembarco de esta tarde en Rosario, donde Massa inauguró una nueva base operacional para la ciudad más afectada por la delincuencia organizada y el fenómeno del narco, el ministro-candidato llegará este domingo a la localidad salteña de General Güemes para firmar convenios energéticos con los gobernadores del NOA y del NEA.



El lunes será el turno de la inauguración del hospital del PAMI de Escobar, aunque en paralelo supervisará ampliaciones y estrenos en otros centros de salud de la obra social de los jubilados, en este caso ubicados en Ituzaingó y Hurlingham, todos municipios de la 1ª sección electoral bonaerense (norte y oeste del conurbano).



La agenda de compromisos seguiría ese mismo día en la 3ª sección (sur del GBA), con actividades previstas en Florencio Varela, Berazategui, Almirante Brown, Presidente Perón y Echeverría, para finalmente el martes dedicarlo al viaje a Neuquén, aunque con un acto previo por Avellaneda, según adelantaron a Télam desde el comando de campaña del oficialismo.



La visita a la provincia petrolera por excelencia, en cuyas tierras se halla la mayor parte del yacimiento de combustible no convencional de Vaca Muerta, tendrá como actividad central la puesta en funcionamiento de un nuevo gasoducto y como dato político a seguir la probable presencia junto al candidato de UxP del gobernador electo de Neuquén, Rolando Figueroa.



Finalmente, en la tarde del miércoles 27 de septiembre, Massa será el gran protagonista -en tándem con Kicillof- del que se espera puede ser uno de los actos masivos de la campaña: será en la cancha de Defensores de Cambaceres, partido de Ensenada, donde confluirán distintas corrientes y espacios del peronismo bonaerense.



A partir del jueves, y sin abandonar la agenda propia de la gestión, Massa también se abocará a los últimos detalles para su participación en el primer debate presidencial, que tendrá lugar el domingo 1º de octubre en la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE).



Se trata del debate oficial y obligatorio -por ley- para las elecciones presidenciales, que se repetirá a la semana siguiente en la Facultad de Derecho de la UBA (domingo 8 de octubre) y que es organizado por la Cámara Nacional Electoral (CNE).

Foto: Victoria Gesualdi.

Devolverle la paz a Rosario: "Algo personal" Sergio Massa, aseguró este sábado que si llega a la jefatura del Estado se tomará “como algo personal devolverle la paz a Rosario”, al inaugurar hoy un centro de operaciones policiales e incorporación de gendarmes en esa ciudad de Santa Fe.



“Vamos a reforzar la presencia de las fuerzas federales en Rosario, y le digo al intendente (Pablo Javkin, presente en el acto) que si soy Presidente voy a tomar como algo personal el devolverle la paz a Rosario”, señaló Massa durante su discurso.



En ese sentido, el postulante de UxP recordó el trabajo que desarrolló durante su gestión como intendente de Tigre para bajar los índices delictivos, y prometió trabajar con el mismo empeño para lograr lo mismo en Rosario.



“Esta ciudad debe ser de los que producen, los que sueñan, los que creen, no de los chorros. Quiero que Rosario brille y sea una ciudad de la cultura y la producción”, remarcó el ministro de Seguridad.



“Cuenten con mi compromiso para tener las inversiones que necesiten en logística y tecnología. Sé lo que significa para los efectivos de las fuerzas federales dejar sus hogares para trabajar contra el delito en otros destinos. Por eso les vamos a dar todas las herramientas que necesiten”, subrayó.



Otro de los oradores en este acto fue el jefe de Gabinete y candidato vicepresidencial de Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi consideró que “nada más nocivo para el combate del narco tráfico que la dolarización” de la Economía que propone el postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.



“El pasaje de pesos a dólares permite rastrar el dinero de las organizaciones delictivas. Nada más nocivo para el combate del narco tráfico que la dolarización. Fíjense lo que sucede en Ecuador con el delito”, puntualizó Rossi.

A menos de un mes de las elecciones generales, el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP),, va en búsqueda del apoyo de los ciudadanos que no fueron a votar en las PASO y los desencantados con un mensaje de futuro, que se plasma en el eslogan de campaña "tenemos con qué, tenemos con quién".La consigna, que lleva implícita cierta autocrítica, coexiste con una batería de medidas de perfil distributivo con impacto en las economías hogareñas y al mismo tiempo encarna un planteo deCon estudios de imagen e intención de votos de varias consultoras sobre la mesa, en el comando 'Massa Presidente' crece el optimismo mientras rediseñan el eje discursivo del candidato con el foco puesto en los próximos años, con un mensaje racionalmente esperanzador, ya que vaticinan un horizonte de corto plazo con perspectivas favorables.En el equipo del titular de Hacienda y postulante del peronismo destacan las posibilidades del país paraEn ese diagnóstico, la principal meta que proyecta Massa es "la recuperación progresiva del poder adquisitivo del salario", un objetivo que está en línea con anuncios de las últimas semanas, como la suba del mínimo no imponible de Ganancias, la eliminación de ese impuesto para la cuarta categoría -que podría aprobarse próximamente en el Senado- y el programa de devolución del IVA.Mientras tanto, en cada acto, en cada discurso, Massa no pierde la oportunidad de remarcar el espíritu del nuevo slogan de Unión por la Patria: "Tenemos con qué, tenemos con quién", insiste, lo que es reforzado en lasPara la intervención en el universo digital, donde los videos verticales de TikTok tienen una visibilidad creciente, Massa cuenta desde hace semanas con el asesoramiento de expertos que llegaron desde Brasil tras la recomendación del propio Luiz Inacio 'Lula' da Silva, con quien colaboraron en su polarizada y exitosa campaña contra Jair Bolsonaro.En materia económica, el ministro-candidato reitera en entrevistas y discursos que "se vienen unos años muy buenos para la Argentina" y allí marca queMassa insistió este sábado con esa premisa, al encabezar un acto de entrega de viviendas en la ciudad de La Banda, en Santiago del Estero , donde vaticinó que "a partir del 10 de diciembre comienza una nueva etapa de crecimiento y desarrollo en Argentina".Esa idea de dar vuelta la página tras una etapa del peronismo en el Gobierno que estuvo signada por las adversidades ya la había esbozado días atrás, durante un acto en el municipio de Moreno, en el oeste del conurbano bonaerense."Llegó el momento de dar vuelta una página. Porque", planteó allí, acompañado por la intendenta local Mariel Fernández, del Movimiento Evita.Y en esa línea, definió: "Empezó un tiempo en el que le tenemos que contar a los argentinos que el camino que vamos a recorrer los próximos cuatro años es un camino de mejora de la distribución del ingreso, que se traduce en algo muy simple: tenemos que recuperar el poder de compra de los salarios, las jubilaciones y los beneficios de programas sociales de nuestra gente".Después del sacudón del resultado de las PASO, que sorprendió con el primer puesto del aspirante por la ultraderecha (aunque en un marco de paridad, casi propia de un triple empate), y tras la devaluación posterior -aunque menor a la que reclamaba el FMI-,En el plano de la gestión, las medidas tomadas y la aprobación en la Cámara baja de su proyecto para eliminar la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias le mostraron en un lugar de iniciativa política y con Juntos por el Cambio (JxC) en una posición incómoda y exhibiendo diferencias internas.En ese contexto, el equipo de campaña de UxP hizo una lectura de que "había que dar algo más que un mensaje positivo, de futuro, de esperanza, y si bien no había que dejar de salir a rivalizar con Milei se necesitaba llegar a aquel que no fue a votar y que está desilusionado, desencantado del Gobierno y de la política", argumentan desde el búnker de la calle Bartolomé Mitre al 300, a metros de la Casa Rosada.Por eso, sin rodeos,"Vamos a hacer la autocrítica de lo que faltó resolver como Gobierno. Saber pedir perdón a la gente tiene que ser parte de nuestra madurez como espacio político", dijo, y aseguró tener "el coraje y la capacidad" para "cambiar lo que haya que cambiar y sacar a los funcionarios que haya que sacar".Con miras a los comicios del 22 de octubre, Massa eligió a Milei como principal adversario mientras deja en un segundo plano a la candidata de JxC, Patricia Bullrich.En cada acto,, como lo describen dirigentes del peronismo, quienes además contrastan esos atributos y la templanza para gobernar con la imprevisibilidad, falta de experiencia y hasta "inmadurez emocional" que le atribuyen al candidato libertario.Por otro lado, esta semana Massa priorizó en sus intervenciones dos temas sensibles para la sociedad y presentes en el debate público, como la problemática de la inseguridad y los debates sobre la educación , y en ambos se diferenció claramente de Milei con sus propuestas de masificar la portación de armas, un modelo que está en crisis en EEUU, y aplicar un sistema de 'vouchers' que semi-privatice el sistema público educativo.En relación a la libre portación de armas, Massa se dirigió a las madres argentinas y advirtió que "el 22 de octubre se pondrá en juego si los chicos van con una computadora o un arma en la mochila ".La consolidación de la centralidad de Massa, tanto en la gestión como en lo electoral, coincide coincide con unaLa consigna es, y el puntapié inicial tuvo lugar en la cumbre de gobernadores de Tucumán, hace 15 días.Esa jornada se convirtió en una suerte de mojón para el peronismo, y la dirigencia política, sindical y social de UxP lo leyó como el inicio de la "recuperación del candidato", una percepción que parece confirmada por los números de una reciente encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica ().Este estudio, realizado con metodología presencial en todo el país por la consultora que dirige el español Alfredo Serrano Mancilla, arrojó en sus resultados que las preferencias electorales están hoy en un escenario de "máxima igualdad" conSegún esa encuesta, difundida en la noche del jueves, Milei alcanzaría el 33,2% de los votos mientras que Massa le seguiría con un 32,2% -solo un punto por debajo del postulante de LLA-; en tanto, Patricia Bullrich quedaría tercera, con un 28,1%.Con esos datos y los registrados por otras encuestas, más la repercusión de medidas como la devolución de IVA, en el peronismo aseguran estar "