Bullrich encara el último mes antes de las elecciones con nueva estrategia para meterse en el balotaje

Bullrich visitó Entre Ríos y luego Santa Fe como parte de su segunda caravana por el país La candidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, se mostró a favor de la defensa de los intereses del campo en un recorrida que realizó en el municipio de Basavilbaso, Entre Ríos, y luego continuó en la provincia de Santa Fe, como parte de lo que denominó su Segunda Caravana por el país.



"Siempre con el campo argentino", escribió la exministra de Seguridad de Mauricio Macri en su cuenta de la red social X (exTwitter), donde publicó fotos de su visita a Basavilbaso.



Bullrich dijo que "la primera rebelión contra la 125 y a favor del campo comenzó en Basavilbaso, en Entre Ríos", en alusión a la Resolución 125 anunciada por el entonces ministro de Economía, Martín Lousteau, que en 2008 elevó la alícuota de retenciones al sector agropecuario.



"En nuestra marcha por la Argentina llegamos hasta este pueblo histórico para decir en voz alta que, como hicimos hace 15 años defendiendo a los productores, vamos a dejar todo para tener un país ordenado y sin kirchnerismo", señaló la candidata de JxC.



Como parte de su Segunda Caravana por el país, Bullrich comenzó luego su recorrida por Santa Fe, donde estuvo en la capital acompañada por el intendente electo de esa ciudad, Juan Pablo Poletti; el gobernador y vice electos Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia; entre otros dirigentes.

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, ingresa en el mes que marcará la recta final rumbo a los comicios del 22 de octubre con una nueva estrategia, en la que combinará ataques tanto al ministro y candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, como al representante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.La postulante opositora tuvo aen general comoen el primer tramo de la campaña, y se cuidó deconsciente de que tiene que sumar votos entre los votantes de derecha.Sin embargo, en el, Bullrich incrementó sus, consciente de la necesidad de meterse en la segunda vuelta y ante la realidad de muchos sondeos que la ubican en tercer lugar de las preferencias."Ees evidente y claro que la Argentina no sale con fórmulas mágicas, no podemos pensar que una crisis de la profundidad de la Argentina se soluciona sin hacer las cosas que hay que hacer en cada una de las áreas", afirmó Bullrich al hablar sobre Milei en alguno de los encuentros que tuvo esta semana, que incluyeron una" en el Hotel Sheraton del barrio de Retiro.Otro de losdel bullrichismo en los últimos días, y que seguirá en las próximas semanas, será laAsí explican desde JxC elque se registró en la Cámara de Diputados a la hora de tratar las modificaciones en el mínimo no imponible del Impuesto a lasEn ese sentido, Bullrich se propuso dar unalas dos ideas que trajeron a Milei hasta acá: su promesa dey la idea deSobre el tema dolarización, Bullrich repitió en todos sus reportajes que lo que se planteó desde los libertarios como algo a aplicar de inmediato, en la letra chica implicará un proceso de varios años.Incluso su cle cambió irónicamente el nombre en un reportaje a Javier Milei y lo llamó", aludiendo a la palabra en inglés queY respecto de la idea de Milei de terminar con la casta, le enrostran al libertario su, afirmó Bullrich en uno las frases más efectistas que dejó en las últimas semanas.En líneas generales, entre los dirigentes de JxC predomina unapor la marcha la campaña.Los más pesimistas creen quedel cual es difícil salir, ya quelogró representar en lo discursivo las, mientras quepara recuperar el bolsillo ante la creciente inflación.En contraste, según esas evaluaciones,, lo que la dejaría fuera de la segunda vuelta., por el contrario, creen que lay launa serie en la que, suponen, seguirá una probable victoria de Alfredo Cornejo en Mendoza este fin de semana- brindarán un nuevo impulso a la candidata.Argumentan, también, que el ruido inicial generado por ely ponen como ejemplo que "a Macri lo mandaron dos días a hacer campaña a Córdoba y cumplió, está alineado".Bullrich dedicará los próximos días a preparar el(el primero de los dos que sostendrán los postulantes presidenciales, el otro será el 8) y a seguir la gira con su", con énfasis en el conurbano bonaerense, territorio donde Juntos por el Cambio sabe que Milei mide bien y que el gobernador Axel KIcillof sigue manteniendo una buena intención de voto.En los círculos de JxC también circula una fuerteen particular sitras los comicios presidenciales.Todos, que serán más fuertes e intensos si la coalición queda fuera del balotaje, cony serán más moderados y suaves si la coalición llega a la Casa Rosada.Una muestra más de estaocurrió en eldonde los sectores duros del PRO acusaron al bloque radical Evolución, que conduce Martín Lousteau, de haber facilitado el, a cambio de dar luz verde a los proyectos de creación de nuevas universidades.Desde Evolución desmintieron esta situación, y dijeron que cuando bajaron al recinto el quórum ya estaba formado, pero los roces internos existieron, e incluso hubo lugar a cruces verbales con el propio Mauricio Macri, quien advirtió que "el populismo es contagioso".La anécdota, que es menor, sirve sin embargo para ilustrar el hecho de que parte del radicalismo y el larretismo está claramente separado del macrismo más duro, en un divorcio que comenzó hace tiempo y que con el paso del tiempo se hace más evidente.