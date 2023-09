"Paco" Manrique: "El pueblo argentino hoy se tiene que sentir protagonista"

Foto: Enrique García Medina.

El Secretario Gremial de la CGT y candidato a diputado nacional de Unión por la Patria (UxP), Mario "Paco" Manrique, afirmó que "el pueblo argentino hoy se tiene que sentir protagonista" al destacar que "es el sujeto donde la política tiene que recalar", en el marco de un encuentro sindical realizado en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA).El Secretario Adjunto del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata) participó este viernes del encuentro "Una Patria con los trabajadores como protagonistas", organizado por "Trabajadores de Prensa por la Patria" en la sede del gremio porteño de prensa., señaló Manrique al caracterizar el momento político y analizar el escenario de campaña con Sergio Massa como candidato a presidente de UxP.En este sentido, celebró las medidas económicas tomadas por el ministro de Economía y dijo ante un auditorio colmado de trabajadores que se están "tomando medidas que indican a las claras cuál es el camino que queremos recorrer. Entonces, tenemos que salir a hablar con nuestros compañeros, nuestras compañeras. Sabemos qué falta y en algunos lados, tenemos que pedir perdón porque frustraciones hay muchas"."No es nada más que la frustración del que tiene la heladera vacía, del que laburó ocho horas y es pobre, del que labura 12 horas y apenas llega a fin de mes, del que gana 700 u 800 lucas y no se puede comprar una casa, y nos transformamos de un país de propietarios a un país de inquilinos", expresó.El encuentro fue encabezado por el secretario general del SiPreBA,; la titular de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren),; y el secretario adjunto del gremio de Aceiteros de Capital Federal y Gran Buenos Aires,En este marco,y señaló que "es el resultado de todo un trabajo y de haber vuelto a poner a prensa como un gremio más del movimiento obrero".Por su parte, Gaudensi afirmó sobre el escenario electoral que "no solamente estamos votando quién va a definir los destinos de nuestro país, sino que también tenemos que pensar en ese Parlamento y que tengamos un compañero trabajador que nos represente".En tanto, el dirigente aceitero Ezequiel Roldan celebró la presencia de Manrique y resaltó que "tengamos un compañero que realmente nos represente como candidato a diputado la verdad que para nosotros es un alivio, es una alegría".A su vez, Manrique planteó que. Si ven el spot de Patricia Bullrich, ¿como va a arreglar la Argentina? ¿Que dice en su spot? Eliminando al kirchnerismo, exterminando a (Roberto) Baradel. Mirá que fácil", dijo el dirigente de los mecánicos y añadió que "no hay una grieta política, hay una lucha de clases".De esta manera, afirmó que "el pueblo argentino hoy se tiene que sentir protagonista. Que es el sujeto donde la política tiene que recalar, que los dirigentes que tengamos el honor de ser electos debemos ser los intérpretes y los ejecutores de la voluntad popular"., dijo en referencia a declaraciones de los principales candidatos de La Libertad Avanza.Participaron también del encuentro el diputado nacional (FdT), la dirigente de UTEP,, el titular del Sindicato del caucho,, el titular del Sindicato del hielo,, la secretaria nacional del área de discapacidad de la CTA-T,, entre otros.