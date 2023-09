Era “incoherente” que trabajadores paguen Ganancias, afirmó Michel

Sergio Massa junto a Guillermo Michel / Foto: Prensa.

Michel sobre Firgerio

El director general de Aduanas, Guillermo Michel, destacó que el ministro de Economía, Sergio Massa, “cumplió con su palabra” al enviar el proyecto de ley que eleva el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias a 15 salarios mínimos, vitales y móviles (SMVN), y señaló que era “incoherente” que los trabajadores lo pagaran.“El salario no es ganancia; el salario es remuneración, es el pago por el trabajo y el esfuerzo que hace cada trabajador a lo largo del día, de su semana, del mes. En un país donde promovemos el trabajo, es incoherente que los trabajadores paguen el impuesto a las Ganancias”, manifestó Michel en un comunicado difundido este sábado.El funcionario valoró que Massa “cumplió con su palabra” al eliminar el tributo para trabajadores y jubilados.Comparó esta decisión con la política de ladonde –señaló- “a pesar de que la eliminación del impuesto era una promesa de campaña”.Con la iniciativa impulsada por el Ejecutivo y que posee, sólocontribuyentes, queEl nuevo mínimo no imponible, de acuerdo con elA partir de los 15 SMVN mensuales se deberá pagar un 27% sobre el excedente; entre más de 15 y 36 salarios mínimos, se pagará el equivalente a 3,2 SMVM más un 29% sobre el excedente; entre más de 36 y 60 salarios mínimos, se pagará 10,20 SMVM más un 31% sobre el excedente; entre más de 60 y 84 salarios mínimos, se pagará 17,64 SMVM más un 33% sobre el excedente y para más de 84 salarios mínimos, se pagará 25,56 SMVM más un 35% sobre el excedente.Por otro lado, Michel,criticó a Rogelio Frigerio, postulante a gobernador de esa provincia de Juntos por el Cambio (JxC).Señaló que Frigerio “En ese sentido, indicó que el candidato, como ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda en el gobierno de Macri, “impulsó el Decreto 194/2016 que le sacó 2 puntos de coparticipación a las provincias, trabajó el Decreto 793/2018 que le puso una retención de $ 4 por dólar a las exportaciones entrerrianas y vetó la ley de baja de tarifas de 2018 mediante el Decreto 499/2018”.“También nos mintió a todos los entrerrianos con el impuesto a las Ganancias”, manifestó, y señaló que