"El reconocimiento mundial al museo ESMA es resultado de convicción profunda colectiva"

María Marcela

El Museo

La directora ejecutiva del Museo Sitio de Memoria ESMA,sostuvo que el nombramiento del lugar como Patrimonio de la Humanidad, decidido esta semana por la Unesco, es "el resultado de una convicción profunda colectiva" y consideró que con el anuncio "se pone de manifiesto el valor universal" del espacio así como "las políticas argentinas en materia de Memoria, Verdad y Justicia".En una entrevista brindada a Télam, tras su regreso a Buenos Aires desde Arabia Saudita donde se realizó la convención de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) que adoptó la decisión, Gorosito analizó queTras el histórico anuncio , la funcionaria resaltó la "emoción que sentimos todos los que trabajamos en esta tarea que demandó muchos años, un esfuerzo que data desde la creación del plan de postulación".Gorosito contó asimismo que en Riad se vivieron "momentos muy emocionantes. Fue algo".La titular del museo estuvo acompañada en ese momento por la embajadora argentina ante la Unesco, Marcela Losardo y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti."La emoción fue muy grande no solo de parte de los integrantes del comité -que examinó un total de 50 nuevas nominaciones- sino también de parte de todos los países participantes y del resto de los delegados que nos agradecieron por haber propuesto esta nominación que", precisó Gorosito.El Museo Sitio de la Memoria ESMA fue declarado el martes pasado Patrimonio de la Humanidad tal como lo anunció la organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en su convención,El comité que lo evaluó estuvo conformado por 21 representaciones rotativas de los 194 países más 12 Estados asociados que integran la Unesco.En la actualidad, los miembros del Comité son Arabia Saudita, Argentina, Bélgica, Bulgaria, Brasil, Catar, Egipto, Etiopía, Grecia, India, Italia, Japón, Malí, Nigeria, Omán, Ruanda, Rusia, San Vicente y las Granadinas, Sudáfrica, Tailandia y Zambia."Ese momento en particular, cuando se bajó el martillo que decidió la incorporación del museo al Patrimonio Mundial, estuvo lleno de lágrimas porque fue entonces cuando se hicieron presentes todos los que hoy no están", completó la directora ejecutiva en alusión a los detenidos desaparecidos que pasaron por la ESMA, el mayor centro clandestino de detención que tuvo el país durante la dictadura militar.Para Gorosito fue tambiénAsí, agradeció a "todos los presidentes y secretarios de derechos humanos, que trabajaron codo a codo en esto, en especial a", quien también participó de la convención.Entre los mandatarios, Gorosito recordó en particular "a, la entonces presidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner , quien en un primer momento tuvo la voluntad de recuperar el predio junto a Néstor Kirchner, apoyado por Aníbal Ibarra que en su momento era jefe de Gobierno".En cuanto al camino recorrido desde la postulación, la directora del museo remarcó en especial "el trabajo de los organismos de derechos humanos" y del "equipo interdisciplinario de excelencia" que se conformó.También mencionó el "contacto permanente" y el "apoyo de la Legislatura, del Consejo de la Magistratura, de las Universidades y de los especialistas de distintas áreas".En el diálogo con esta agencia, Gorosito explicó queEn tanto, a partir de ahora, "se abre una etapa donde vamos a llevar adelante las recomendaciones que hace la Unesco en estos casos para mantenernos en el listado".No obstante, la premisa de preservar el lugar como prueba judicial continúa y las recomendaciones tienen que ver con que "el Estado se compromete a sostenerlo y resguardarlo", explicó.De esta forma,"Recordemos que esto va sumado a que el museo cuenta con un amplio consenso social y siempre su trabajo fue acompañado por los organismo de derechos humanos y los y las sobrevivientes", dijo.Y en este punto, lo calificó comoEl Museo Sitio de Memoria ESMA ya fue visitado por más deque pudieron observar en forma directa lo sucedido durante el Terrorismo de Estado.El ex centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio) está emplazado en el predio de la exEsma, hoy, ubicado en la Avenida del Libertador 8.151.Abre sus puertas de, y cuenta con muestras permanentes e itinerantes, además de tener y visitas guiadas para instituciones educativas."Con esta nominación, el Museo Sitio alcanza ahora una dimensión mundial en la difusión de los valores que testimonia y representa, que es el terrorismo de Estado basado en la desaparición forzada de personas y la capacidad de la sociedad argentina de reparar lo sucedido a través del juicio a todas las personas involucradas en la represión ilegal", sintetizó la directora.En la actualidad, la Lista del Patrimonio Mundial incluye un total de 1.121 sitios (869 culturales, 213 naturales y 39 mixtos) en 167 países.