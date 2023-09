Argentina fue apabullada por Japón en un amistoso

Portanova, sin excusas: "Tuvimos una derrota dura pero creemos en nuestro trabajo"

El seleccionador argentino del equipo femenino se refirió a la abultada derrota sufrida ante las asiáticas en Fukuoka, en un amistoso internacional.



"No hay excusas para el partido de hoy, debemos hacer una autocrítica. Pero sí es cierto que tuvimos un viaje eterno que no nos ayudó y siete jugadoras menos en la convocatoria. La mayoría de ellas titulares. Es una ventaja muy grande contra una potencia como Japón”, comentó el DT en la conferencia de prensa posterior.



Apenas a los dos minutos, Argentina ya estaba abajo en el resultado, que se completó con los goles de Mina Tanaka, Yui Hasegawa, Hana Takahashi, Kiko Seike, Hina Sugita y Riko Ueki.



Es real que Argentina tuvo inconvenientes para llegar a Japón, con retrasos y cancelaciones de los vuelos internacionales de por medio, lo que complicó la logística planteada en un inicio.



"Hoy hemos tenido una derrota dura pero creemos en nuestro trabajo", continuó.



Argentina viene de quedar afuera también en la zona de grupos del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, con Italia, Sudáfrica y Suecia. Allí sumó solamente un punto como consecuencia del empate con el conjunto sudafricano.



“Habíamos pedido postergar el partido porque siete futbolistas titulares no podían venir. Queríamos dar un mejor espectáculo, pero obligatoriamente tuvimos que venir por una cuestión de organización”, lamentó.



"Después del largo viaje también pedimos postergar el partido para tener un poco más de descanso, que tampoco lo hemos tenido. Fueron muchos factores los que determinaron un resultado", explicó Portanova.