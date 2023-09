Newell's va por la recuperación ante un Estudiantes que necesita sumar

Foto: Sebastian Granata

Newell's, que perdió su invicto durante la semana en Avellaneda ante Racing Club, buscará este domingo recuperarse ante Estudiantes, uno de los que aún no ganó ningún partido, en la continuidad de la sexta fecha de la Copa de la Liga.El encuentro, válido por la Zona B, se jugará este domingo a partir de las 17:45 en el estadio Coloso Marcelo Bielsa del Parque de la Independencia de Rosario, será arbitrado por Facundo Tello y televisado por la Televisión Pública y la señal de cable ESPN.El equipo rosarino que dirige Gabriel "Gringo" Heinze sufrió en Avellaneda con un final emotivo, ya que perdía 1 a 0, empató a los 92 minutos y terminó perdiendo 2 a 1 a los 97 minutos con un gol del uruguayo Gastón Martiarena para Racing, y con complicidad de su arquero Lucas Hoyos que dejó descubierto el primer palo.El director técnico "rojinegro" Heinze pondría la base del equipo con la duda sobre si podrá contar con el delantero Brian Aguirre, quien sufrió un golpe en la cadera y podría ser reemplazado por Jeremías Pérez Tica, de paso lo preserva para el clásico de la próxima fecha ante Central.Por su parte Estudiantes, que viene de empatar sin goles como local contra San Lorenzo, marcha último en la Zona B con dos puntos y también buscará una victoria que le permita llegar en mejores condiciones al clásico del domingo próximo, cuando recibirá a Gimnasia y Esgrima.El director técnico "Pincha", Eduardo Domínguez, dispondría el ingreso del marcador lateral derecho Leonardo Godoy por Eros Mancuso y del volante chileno Javier Altamirano por el mediocampista colombiano Alexis Manyoma, a la vez que contará con el delantero Mauro Boselli en el banco de suplentes, ya recuperado de una lesión muscular.El historial entre ambos es de 150 partidos y está igualado con 54 triunfos para cada uno y 42 empates.- Probables Formaciones -Newell's Old Boys: Lucas Hoyos; Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Ian Glavinovich o Guillermo Ortiz y Ángelo Martino; Iván Gómez, Juan Sforza y Cristian Ferreira; Ramiro Sordo, Jorge Recalde y Brian Aguirre o Jeremías Pérez Tica. DT: Gabriel Heinze.Estudiantes (La Plata): Mariano Andújar; Leonardo Godoy o Eros Mancuso, Santiago Núñez, Federico Fernández y Gastón Benedetti: Santiago Ascacíbar y Jorge Rodríguez; Benjamín Rollheiser, José Sosa y Javier Altamirano; Mauro Méndez. DT: Eduardo Domínguez.Arbitro: Ariel Penel.VAR: Silvio Truco.Cancha: Newell's Old Boys.Hora de inicio: 17:45.TV: Televisión Pública y ESPN.