Los candidatos a jefe de Gobierno preparan sus estrategias para el debate porteño

Macri, Santoro, Marra y Biasi, los aspirantes a suceder a Larreta en la Ciudad.

Macri / Foto: Florencia Downes.

Así será el formato del debate

Santoro / Foto: Cris Sille.

Marra / Foto: Fernando Gens.

Preparación y estrategias

Biasi / Foto: Archivo.

Cómo seguirán los debates porteños

Los candidatos a jefe de Gobierno porteñodelineaban este fin de semana sus estrategias para eldel miércoles en el que harán foco en sus propuestas de gestión para la Ciudad de Buenos Aires y buscarán marcar diferencias políticas con sus adversarios.Según anticiparon fuentes partidarias a Télam, el candidato de Juntos por el Cambio (JXC) estaba centrado en el estudio de las temáticas con la premisa de no cometer errores; mientras que el postulante de Unión por la Patria (UXP) hará hincapié en su plataforma de gobierno y apelará al votante radical que en las primarias optó por Martín Lousteau.Marra, de la Libertad Avanza (LLA), por su parte, avanzará con cuestionamientos al oficialismo porteño durante sus intervenciones y apuntará a "las falencias de la gestión" del PRO; en tanto que la candidata del Frente de Izquierda (FIT) intentará polarizar con el discurso libertario.El debate de los cuatro candidatos que resultaron electos por sus fuerzas políticas en las elecciones primarias del 13 de agosto comenzará el miércoles a las 20, tendrá unamás los cortes publicitarios y contará deque estarán moderados por una dupla de periodistas propuestos por los canales de aire América, Canal 9, Telefé, El Trece y TV Pública.Los ejes pautados para la jornada denominada "La Ciudad Debate" seránLa dinámica prevé un primer segmento de introducción por parte de los moderadores y, luego, una presentación de un minuto a cargo de los participantes, según informó el Instituto de Gestión Electoral porteño, organismo organizador del ciclo de debates en el distrito.Posteriormente, seguirán cuatro bloques temáticos en los cuales los candidatos harán unaDesde el equipo de JxC adelantaron que"está muy preparado porque es muy conocedor de cada tema", no obstante el entrenamiento previo incluyó al menos dos ensayos del debate con sus asesores para alcanzar el tono necesario para plantear los mensajes que le interesan poner en la discusión y no caer en equivocaciones.La estrategia de, en tanto, está enfocada en "mostrar los dos modelos de Ciudad en pugna", con la idea de no utilizar chicanas y "hacer hincapié en su plan de gobierno" dentro del cual estarán las propuestas que recientemente incorporó a su plataforma y pertenecen al senador Lousteau en la búsqueda de "captar el voto radical", indicaron las fuentes consultadas.En el caso del candidato de, pondrá énfasis en las críticas a la administración porteña en los últimos 16 años con la idea de "desenmascarar la mala gestión" en áreas como seguridad y espacio público y en términos impositivos.Desde elexpresaron su queja a que "no haya una instancia de debate abierto y que se haya limitado a una exposición limitada en el tiempo de ideas".Más allá de la crítica,buscará confrontar con el candidato libertario, a quien le cuestionará su compañero de fórmula Eduardo Jorge Martino, excomisario de la Policía Metropolitana; y dará argumentos en temas que considera "los más importantes" entre los cuales están la vivienda, la situación salarial y la inseguridad.El ciclo de debates, estipulado como obligatorio en el Código Electoral porteño, continuará el viernes 27 con la participación de losY en la semana que va del 2 al 6 de octubre habrá debates entre los, para lo cual se convocó a tres participantes en cada de las cinco jornadas, con dos temáticas como ejes: Descentralización, competencias concurrentes y políticas especiales; y Obras y mantenimiento comunal, espacios verdes, participación y servicios a la comunidad.La totalidad de los debates se desarrollarán en el estudio de televisión situado en la calle Esparza 39, del barrio porteño de Almagro, sin la presencia de público, y estarán producidos y transmitidos por el Canal de la Ciudad, al tiempo que contará con lenguaje de señas para la población con discapacidad auditiva.Por último,Sólo estará permitido un soporte papel en cada atril "respetando la regla que el mismo no podrá ser mostrado en cámara", por lo cual dispondrán de hojas en blanco y una lapicera.